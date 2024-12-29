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الرياضة - 05:51 - الفيروس المخلوي.. الأعراض وطرق الوقاية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:51 - الفيروس المخلوي.. الأعراض وطرق الوقاية - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - الفيروس المخلوي.. الأعراض وطرق الوقاية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 05:51 مساءً - كشف الدكتور محمد الإتربي، رئيس الجمعية المصرية للحساسية والعلاج المناعي، عن كيفية الوقاية من الفيروس المخلوي، مؤكدًا أن فيروس الإنفلونزا العادي يصيب الجهاز التنفس العلوي فقط، ويستمر من يومين لثلاثة أيام وفق مناعة المريض.

وذكر «الإتربي» خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج «أنا وهو وهي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الفيروس الخلوي يصيب الجهاز العلوي، معلقا: في الغالب بينتقل بنسبة كبيرة جدا للجهاز التنفسي، وبيبدأ بنزلة برد بسيطة ثم يصيب الأنف والصدر.

وتابع «الإتربي» في لقائه: أن الفيروس المخلوي له عدة أسباب، أولها، معاناة المريض من أمراض مزمنة في الجيوب الأنفية أو الصدر، أو بيعاني من ارتجاع مريئ.

وبشأن تطعيم الإنفلونزا، تابع قائلا: هذا التطعيم ثانوي ويؤخذ في أول كل شتاء، ويفضل أخذه مبكرا، مختتما: علينا عزل المصاب مع أخذ التدابير المتمثلة في غسل الأنف بالماء الدافئ مرتين في اليوم واتباع تعليمات الطبيب مع أخذ بروتوكول العلاج، لعدم انتشار الفيروس.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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