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بدء صرف معاشات شهر يناير 2025 عبر بنك ناصر - أخبار كلمتك

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بدء صرف معاشات شهر يناير 2025 عبر بنك ناصر - أخبار كلمتك

بدء صرف معاشات شهر يناير 2025 عبر بنك ناصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 04:00 مساءً - يزداد البحث من قبل أصحاب المعاشات والمستفيدين منه حول صرف معاشات شهر يناير 2025 متاح الآن عبر بنك ناصر. 

وقام بنك ناصر الاجتماعى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بفتح فروعه اليوم الأربعاء لصرف معاشات شهر يناير 2025. 

صرف معاشات شهر يناير 2025 متاح الآن عبر بنك ناصر

وقررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي فتح فروع البنك المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، وذلك لتسهيل صرف المعاشات بمناسبة حلول أعياد الأخوة المسيحيين.

 

صرف معاشات شهر يناير 2025 متاح الآن عبر بنك ناصر،كلمتك

أماكن صرف معاشات شهر يناير 2025 

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن صرف المعاشات سيكون متاحًا من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، والتي يبلغ عددها 98 فرعا، بجانب بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو عن طريق منظومة 123 التي تتيح الصرف ببطاقة بنك ناصر الاجتماعي من خلال ماكينات البنوك الأخرى أو من خلال فروع شركة فوري.

خدمات يقدمها بنك ناصر الاجتماعى لأصحاب المعاشات 

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، فإن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم، خاصة أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل.

مواعيد العمل ببنك ناصر الاجتماعي 

وفي ذات السياق أوضح  أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة أن فروع البنك سوف تفتح أبوابها من الساعة الثامنة والنصف حتي الساعة الثانية عصرا، مضيفا أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، كما سيتم إتاحة خدمة الصرف أيضًا من خلال منافذ شركة فوري و“فوري بلس” الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية.

تعليمات لفروع بنك ناصر الاجتماعى بشأن صرف معاشات شهر يناير 

وأضاف أنه تم إصدار التعليمات بمتابعة انتظام حركة سير العمل وصرف المعاشات للعملاء بالجودة المطلوبة وعلى أكمل وجه وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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