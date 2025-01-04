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اليوم، طلاب النقل بالثانوي الأزهري يؤدون امتحانات التاريخ والكيمياء والتفسير - أخبار كلمتك

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اليوم، طلاب النقل بالثانوي الأزهري يؤدون امتحانات التاريخ والكيمياء والتفسير - أخبار كلمتك

اليوم، طلاب النقل بالثانوي الأزهري يؤدون امتحانات التاريخ والكيمياء والتفسير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 06:10 صباحاً - يواصل طلاب النقل الثانوي الأزهري اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول، ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي للقسم العلمي الامتحان بمادتي النحو والتفسير وعلومه، ويؤدي طلاب القسم الأدبى امتحاناتهم بمادتي النحو والتفسير وعلومه.

 كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمي الامتحان بمادتي التفسير والكيمياء، والقسم الأدبي بمادتي التفسير والتاريخ.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية عدة ضوابط، منها يحق للطالب الذى تغيب بعذر مقبول عن بعض المواد ونجح في البعض الآخر دخول امتحان الدور الثاني في المواد التي تغيب فيها مع حقه في الحصول على الدرجة الفعلية التي يحصل عليها الطالب لتلك المواد، ويكون امتحان الفصلين الدراسيين الأول والثاني في الدور الأول مرتبطًا بالمنهج الذي يتم تحديده لكل فصل دراسي بمعرفة قطاع المعاهد الأزهرية، ويكون امتحان الدور الثاني شاملًا المنهج كله.

كما يحق للطالب الذي تغيب بعذر مقبول في صفوف النقل والشهادة الثانوية عن جميع المواد في الدورين الأول والثاني، دخول الامتحان في العام التالي مع حقه في الحصول على الدرجة الفعلية لتلك المواد، وعدم اعتبار هذا العام عام رسوب، وما عدا ذلك من حالات يحتسب العام عام رسوب، كما أن الطالب الباقي للإعادة في بعض المواد في الشهادة الثانوية وتقدم بعذر مقبول عن عدم دخول امتحان هذه المواد في الدورين الأول والثاني فلا يحتسب عامه عام رسوب.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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