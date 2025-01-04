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طارق كاشف ومحمود رضوان يقتربان من إنهاء كتابة مسلسل أحمد مكي - أخبار كلمتك

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طارق كاشف ومحمود رضوان يقتربان من إنهاء كتابة مسلسل أحمد مكي - أخبار كلمتك

طارق كاشف ومحمود رضوان يقتربان من إنهاء كتابة مسلسل أحمد مكي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 09:50 صباحاً - واصل الفنان أحمد مكي تصوير عدد من مشاهد مسلسله الجديد الغاوي، المقرر أن يخوض به سباق رمضان المقبل، ويستكمل كل من طارق كاشف ومحمود رضوان كتابة حلقات العمل بعد اعتذار مؤلف العمل هاني سرحان.

واقترب المؤلفان من الانتهاء من كتابة جميع حلقات العمل، الذي يتم تصويره بإحدى المناطق الشعبية بمنطقة عين شمس.

 

أبطال مسلسل الغاوي 


يشارك فى بطولة مسلسل “الغاوي” بجانب “مكي” عدد كبير من الفنانين من بينهم  عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، وآخرون،  من إخراج ماندو العدل، وتأليف هانى سرحان.

يذكر أن أحمد مكي قدم طوال السنوات الماضية، مسلسل “الكبير أوي”، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وأصبح علامة مميزة فى الدراما المصرية الكوميدية، يرتبط به العديد من الجمهور فى جميع أنحاء الوطن العربي وتعاد حلقاته بانتظام، حيث تم تقديم 8 أجزاء، وكان سببًا فى اكتشاف وشهرة عديد من نجوم الكوميديا لا سيما أن مكى ليس من الفنانين الذين يستأثرون لأنفسهم بالكاميرا على حساب زملائه، ويحرص دائمًا على منح الفرصة لهم، وربما يرجع ذلك لكونه مخرجًا فى الأساس.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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