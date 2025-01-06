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تعليق ناري من حماس على عملية قلقيلية بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

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تعليق ناري من حماس على عملية قلقيلية بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

تعليق ناري من حماس على عملية قلقيلية بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 11:55 صباحاً -  علقت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، في بيان اليوم الإثنين، على عملية قلقيلية بالضفة الغربية والتي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 9 آخرين.

 

حماس والجبهة الشعبية تشيدان بعملية قلقيلية

 وقالت حركة حماس في بيانها: "عملية إطلاق النار شرق قلقيلية تؤكد أن المقاومة بالضفة ستتواصل رغم إرهاب الاحتلال وإجراءاته الأمنية".

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قوات جيش الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية

وأضافت حركة حماس في بيانها:" العملية تؤكد أن المقاومة بالضفة ستتواصل رغم إرهاب الاحتلال وإجراءاته الأمنية".

 

حماس تدعو لتصعيد المقاومة بالضفة الغربية 

 ودعت حماس لتصعيد المقاومة ولمزيد من الاشتباك والعمليات الموجعة في جميع المناطق داخل أرضنا المحتلة.

وفي السياق ذاته علقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على العملية قائلة:"نشيد بالعملية البطولية قرب قلقيلية ونؤكد أن المقاومة تثبت قدرتها على اختراق إجراءات الاحتلال".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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