زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب منطقة شيتسانج غربي الصين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 04:45 صباحاً - زلزال ، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، محافظة دينجري في شيجاتسه في منطقة شيتسانج ذاتية الحكم بجنوب غربي الصين.



وبحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، ضرب الزلزال في الساعة 9:05 صباح اليوم (بتوقيت بكين)، وفقا للمركز الصيني لشبكات الزلازل.



وتم رصد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات عند ملتقى خط عرض 28.5 درجة شمالا وخط طول 87.45 درجة شرقا.

ولم تكشف الوكالة عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية بعد.



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