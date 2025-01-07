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زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب منطقة شيتسانج غربي الصين - أخبار كلمتك

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زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب منطقة شيتسانج غربي الصين - أخبار كلمتك

زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب منطقة شيتسانج غربي الصين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 04:45 صباحاً - زلزال ، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، محافظة دينجري في شيجاتسه في منطقة شيتسانج ذاتية الحكم بجنوب غربي الصين.


وبحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، ضرب الزلزال في الساعة 9:05 صباح اليوم (بتوقيت بكين)، وفقا للمركز الصيني لشبكات الزلازل.


وتم رصد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات عند ملتقى خط عرض 28.5 درجة شمالا وخط طول 87.45 درجة شرقا.

ولم تكشف الوكالة عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية بعد.
 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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