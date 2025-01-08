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اليوم، عرض الحلقة 5 و6 من مسلسل موضوع عائلي - أخبار كلمتك

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اليوم، عرض الحلقة 5 و6 من مسلسل موضوع عائلي - أخبار كلمتك

اليوم، عرض الحلقة 5 و6 من مسلسل موضوع عائلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 08:20 صباحاً - مسلسل موضوع عائلي 3، تعرض منصة شاهد اليوم أحدث حلقتين من مسلسل موضوع عائلي، حيث سيتم عرض الحلقة 5 و6 من المسلسل في المساء.

وفي الحلقات الجديدة من المتوقع أن تواصل أسرة إبراهيم “ماجد الكدواني” البحث عن سبيل للعودة هو وأسرته إلى المنزل بعدما تم تشريدهم من قبل عبلة “رانيا يوسف” وسيتم عرض نتيجة الحريق الذي أحدثه خالد وغازي في الحلقة الرابعة من المسلسل.

تفاصيل موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 5 و6 

ومن المقرر عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 5 و6 اليوم الأربعاء في تمام الساعة 11 مساء، حيث تطرح منصة شاهد حلقتين كل أربعاء الساعة 11 مساء بتوقيت مصر والساعة 12 بتوقيت السعودية.

عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3

ويتكون مسلسل موضوع عائلي 3 من 10 حلقات، حيث إنه ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة وتعرض حلقاته عبر منصة شاهد.

أبطال مسلسل موضوع عائلي ٣

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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