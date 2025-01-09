بمشاركة صلاح، توتنهام يصعق ليفربول بهدف "القاضية ممكن" في ذهاب كأس كاراباو (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 12:10 صباحاً - كأس كاراباو، فاز فريق توتنهام هوتسبير علي نظيره ليفربول بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب توتنهام، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية "كأس كاراباو".

مباراة ليفربول وتوتنهام

بدأت المباراة بتألق من لاعبي توتنهام الذين أضاعوا فرصة هدف محقق في الدقيقة السادسة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها أليسون بيكر حارس ببراعة شديدة وأنقذ مرماه.

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كأس كاراباو، تعادل سلبي بين ليفربول وتوتنهام في الشوط الأول

وفي الدقيقة السابعة توقفت المباراة بسبب إصابة رودريجو بينتانكور لاعب توتنهام هوتسبر، ليغادر الأخير المباراة محمولا بعدما فقد الوعي، وبحل بدلا منه برينان جونسون.

كأس كاراباو، تعادل سلبي بين ليفربول وتوتنهام في الشوط الأول

وفي الدقيقة 24، أطلق محمد صلاح تصويبة خطيرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لحارس توتنهام.

وفي الدقيقة 28، توقفت المباراة مجددا بسبب إصابة جاريل كوانساه لاعب ليفربول، ليغادر ملعب المباراة ويشارك بدلا منه واتارو إندو.

بعدها انحصر اللعب في وسط الملعب دون خطورة حقيقية على المرميين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وكان دومينيك سولانكي سجل هدف لصالح فريق توتنهام لكن تم الغاءه من جانب تقنية الـ var.

وسجل توتنهام هدف التقدم في الدقيقة 86 عن طريق لوكاس بيرجفال.

وتأهل ليفربول إلى دور نصف النهائي، وذلك عقب فوزه على نظيره ساوثهامبتون بنتيجة 2/1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب “سانت ميري”، بينما تأهل توتنهام هوتسبير إلى الدور ذاته، بعد أن فاز بنتيجة 4/3 على مانشستر يونايتد في منافسات دور ربع النهائي.

جدير بالذكر أن مواجهة الإياب بين الفريقين في نصف نهائي كأس كاراباو، ستقام على ملعب "أنفيلد"، يوم 6 فبراير من الشهر المقبل.

تشكيل ليفربول اليوم أمام توتنهام في كأس كاراباو

شهد تشكيل ليفربول ضد توتنهام في كأس كاراباو تواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر بالتشكيل الأساسي للريدز والذي ضم كلا من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كونور برادلي، كوانساه، فيرجيل فان دايك، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، أليكسيس ماك أليستر، كورتيس جونز.

خط الهجوم: ديوجو جوتا، محمد صلاح، كودي جاكبو.

بينما يتواجد على دكة بدلاء ليفربول ضد توتنهام في كأس كاراباو كلا من كيليهر، واتارو اندو، داروين نونيز، كييزا، هارفي إليوت، لويس دياز، إبراهيما كوناتي، أندرو روبرتسون، ترينت ألكسندر أرنولد.

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