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مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 يناير 2025 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 يناير 2025 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 يناير 2025 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 04:00 صباحاً - مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات والبطولات، أبرزها كأس مصر وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري السعودي.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

مباريات اليوم في كأس مصر

الزمالك × أبو قير للأسمدة - 2:30 ظهرًا | أون تايم سبورتس 1

مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

فولهام × واتفورد - 9:45 مساء | أرينا سبورت

ايفرتون × بيتربورو يونايتد - 9:45 مساء | أرينا سبورت

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الفتح × الوحدة | 4:45 مساء | SSC Sports

الرياض × الخليج - 5 مساء | SSC Sports

النصر × الأخدود - 7 مساء | SSC Sports

مباريات اليوم في كأس السوبر الإسباني 

ريال مدريد × مايوركا - 9 مساء | SSC Sports

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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