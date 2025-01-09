مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 يناير 2025 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 04:00 صباحاً - مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات والبطولات، أبرزها كأس مصر وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري السعودي.
وتقام اليوم المواجهات التالية:
مباريات اليوم في كأس مصر
الزمالك × أبو قير للأسمدة - 2:30 ظهرًا | أون تايم سبورتس 1
مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي
فولهام × واتفورد - 9:45 مساء | أرينا سبورت
ايفرتون × بيتربورو يونايتد - 9:45 مساء | أرينا سبورت
مباريات اليوم في الدوري السعودي
الفتح × الوحدة | 4:45 مساء | SSC Sports
الرياض × الخليج - 5 مساء | SSC Sports
النصر × الأخدود - 7 مساء | SSC Sports
مباريات اليوم في كأس السوبر الإسباني
ريال مدريد × مايوركا - 9 مساء | SSC Sports
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