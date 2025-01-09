الرياضة - 04:51 - الزمالك يعبر أبو قير للأسمدة بثنائية ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 04:51 مساءً - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزًا مثيرًا، أمام نظيره أبو قير للأسمدة بهدفين نظيفين، اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر هذا الموسم 2024-2025.

وحجز نادي الزمالك، مقعدًا في دور الـ16 ببطولة كأس مصر هذا الموسم 2024-2025، وذلك بعد فوزه اليوم على حساب أبو قير للأسمدة بثنائية زيزو ومصطفى شلبي، في المواجهة التي أقيمت على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

أهداف مباراة الزمالك ضد أبو قير للأسمدة في كأس مصر اليوم

- وجاء هدف الزمالك الأول عن طريق اللاعب أحمد سيد زيزو، وذلك في الدقيقة 20 من زمن شوط المباراة الأول، من ركلة حرة ارتطمت بالحائط وسكنت شباك أبو قير.

- وأهدر زيزو ركلة جزاء لنادي الزمالك، وذلك في الدقيقة 41 من زمن شوط المباراة الثاني، لتستمر النتيجة على تقدم الأبيض بهدف نظيف.

- وقبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، نجح فريق الزمالك في إضافة هدف ثاني وذلك عن طريق اللاعب مصطفى شلبي، ليخطف الأبيض بطاقة التأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

تشكيل الزمالك ضد أبو قير للأسمدة في كأس مصر

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

في خط الدفاع: أحمد محمود - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

في خط الهجوم: كونراد ميشالاك - ناصر منسي - أحمد مصطفى زيزو.

مقاعد بدلاء الزمالك

محمد عواد - عمر جابر - محمود حمدي الونش - أحمد عبد الرحيم إيشو - محمد عاطف - محمود عبد الرازق شيكابالا - مصطفى شلبي - عمر فرج - حسام أشرف.

تشكيل أبو قير للأسمدة أمام الزمالك في كأس مصر اليوم

وجاء تشكيل أبو قير للأسمدة على النحو التالي

في حراسة المرمى: السيد الصاوي.

في خط الدفاع: أحمد عادل - محمد أحمد - محمود علاء - محمد علاء.

في خط الوسط: عبد الله محمد - يوسف حمدي - خالد ربيع.

في خط الهجوم: هشام نيمار - جون مابيتشو - محمود كشلط.

بدلاء أبو قير للأسمدة أمام الزمالك اليوم

أحمد فايز - علي عزت - رامز ميلاد - محمد مجدي - إبراهيم جلال - عادل يحيى - طه إبراهيم - محمد أشرف - محمد عصام.