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بايدن: نحرز تقدما في "اتفاق غزة" وما زلت متفائلا بإمكانية إجراء تبادل للمحتجزين - أخبار كلمتك

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بايدن: نحرز تقدما في "اتفاق غزة" وما زلت متفائلا بإمكانية إجراء تبادل للمحتجزين - أخبار كلمتك

بايدن: نحرز تقدما في "اتفاق غزة" وما زلت متفائلا بإمكانية إجراء تبادل للمحتجزين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 01:40 صباحاً - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، إن "تقدمًا حقيقيًّا" يجري إحرازه نحو التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، في وقت يواصل به المفاوضون السعي للتوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع المدمر.

وأضاف بايدن: "ما زلت متفائلًا بإمكانية إجراء تبادل للمحتجزين"، في إشارة إلى الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة.

والأربعاء الماضي قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الأطراف أصبحت قريبة من اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف بلينكن في تصريح له من باريس: "نأمل أن نتمكن من إنجازه في الوقت المتبقي لإدارة الرئيس بايدن".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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