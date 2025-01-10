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محاولة اللحظة الأخيرة، المحكمة العليا ترفض تأجيل نطق الحكم ضد ترامب بقضية "شراء الصمت" - أخبار كلمتك

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محاولة اللحظة الأخيرة، المحكمة العليا ترفض تأجيل نطق الحكم ضد ترامب بقضية "شراء الصمت" - أخبار كلمتك

محاولة اللحظة الأخيرة، المحكمة العليا ترفض تأجيل نطق الحكم ضد ترامب بقضية "شراء الصمت" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 04:30 صباحاً - رفضت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الجمعة، محاولة الرئيس المنتخب دونالد ترامب في اللحظة الأخيرة وقف نطق الحكم بحقه في قضية شراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، مما يتبح استمرار الإجراءات كما هو مقرر صباح الجمعة.

وبغالبية خمسة أصوات مقابل أربعة، رفضت المحكمة العليا الطلب الطارئ الذي تقدم به ترامب سعيا منه لوقف النطق بالحكم المقرر اليوم الجمعة، وذلك قبل عشرة أيام من عودته إلى البيت الأبيض.

وفي قرار مقتضب، أشارت أغلبية من 5 قضاة إلى أنه بإمكان ترامب الطعن على إدانته بالطرق القانونية المعتادة من خلال الاستئناف.

وأعرب 4 من القضاة المحافظين في المحكمة عن اعتراضهم على القرار، من دون تقديم مبررات.

وكان ترامب قد طلب من المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الأربعاء، منع محكمة ولاية نيويورك من إصدار حكم بإدانته جنائيا في اتهامات تتعلق بدفعه أموالا لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها.

وكتب محامو ترمب في مذكرة أعلنوا عنها الأربعاء «يتعين على هذه المحكمة إصدار أمر على الفور يوقف محكمة ولاية نيويورك عن اتخاذ إجراءات أخرى لمنع ما قد يلحق بمؤسسة الرئاسة وعمليات الحكومة الاتحادية من ظلم وضرر جسيمين».

ورفضت محكمة استئناف في نيويورك الثلاثاء محاولته لوقف الحكم المقرر أن تصدره محكمة ولاية نيويورك يوم الجمعة.

وطلب محامو ترامب في مذكرة الأربعاء من المحكمة العليا الأمريكية أن تأمر على الفور بحفظ القضية، في الوقت الذي يسعى فيه إلى الاستئناف لحل مشكلات الحصانة الرئاسية.

وذكر المحامون أنهم طلبوا في الوقت نفسه من أعلى محكمة في الولاية إصدار نفس الأمر الطارئ.

وأدانت هيئة محلفين في نيويورك ترامب بتهمة التستر على دفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز عن طريق محاميه السابق مايكل كوهين قبل انتخابات عام 2016 لشراء صمتها عن لقاء جنسي تقول إنه جرى بينهما.

ونفى ترامب اللقاء الجنسي أو ارتكاب أي مخالفات.
 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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