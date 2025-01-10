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السيسي يحث طلبة الأكاديمية العسكرية على تحصيل العلم والوعي بالأحداث المحلية والإقليمية والدولية - أخبار كلمتك

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السيسي يحث طلبة الأكاديمية العسكرية على تحصيل العلم والوعي بالأحداث المحلية والإقليمية والدولية - أخبار كلمتك

السيسي يحث طلبة الأكاديمية العسكرية على تحصيل العلم والوعي بالأحداث المحلية والإقليمية والدولية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 10:00 صباحاً - الجمعة 10/يناير/2025 - 09:46 ص 1/10/2025 9:46:38 AM

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.كلمتك

ألقى الرئيس السيسي  كلمة لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية حثهم على التفاني في التدريب وتحصيل العلم وأن يكونوا على وعي بما يدور من أحداث محلية وإقليمية ودولية.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي فجر اليوم الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث استهل الرئيس الزيارة بمشاركة طلبة الأكاديمية العسكرية في صلاة الفجر أعقبها متابعة طابور اللياقة الصباحي للطلبة، كما ألقى الرئيس كلمة للطلبة حثهم علي التفاني في التدريب وتحصيل العلم وأن يكونوا علي وعي بما يدور من أحداث محلية وإقليمية ودولية.
 

وفي سياق آخر اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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