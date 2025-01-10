مطار القاهرة يواصل أعمال التطوير لتسهيل تجربة السفر واستحداث خدمات جديدة بالصالات - أخبار كلمتك

مطار القاهرة يواصل أعمال التطوير لتسهيل تجربة السفر واستحداث خدمات جديدة بالصالات - أخبار كلمتك

روشتة السيسي لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية - أخبار كلمتك

روشتة السيسي لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية - أخبار كلمتك

السيسي: نواجه ظروفا قاسية منذ 4 سنوات - أخبار كلمتك

السيسي: نواجه ظروفا قاسية منذ 4 سنوات - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 11 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 11 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة تبحث التعاون مع اليونسكو الإقليمي بالقاهرة - أخبار كلمتك

الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة تبحث التعاون مع اليونسكو الإقليمي بالقاهرة - أخبار كلمتك

الأطباء: إلغاء عقوبة الغرامة في الخطأ الفني الوارد حدوثه أهم مطالبنا بقانون المسئولية الطبية - أخبار كلمتك

الأطباء: إلغاء عقوبة الغرامة في الخطأ الفني الوارد حدوثه أهم مطالبنا بقانون المسئولية الطبية - أخبار كلمتك

عاجل : عقب عمران و صنعاء .. غارات جديدة تستهدف محافظة جديدة - أخبار كلمتك

عاجل : عقب عمران و صنعاء .. غارات جديدة تستهدف محافظة جديدة - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن استهداف هذه الموانىء في اليمن - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن استهداف هذه الموانىء في اليمن - أخبار كلمتك

عاجل : الكشف عن تركز الغارات بصنعاء على هذه المنطقة للمرة الأولى - أخبار كلمتك

عاجل : الكشف عن تركز الغارات بصنعاء على هذه المنطقة للمرة الأولى - أخبار كلمتك

الكشف عن رقم كبير وغير مسبوق للغارات الجوية التي استهدفت الحو ثيين - أخبار كلمتك

الكشف عن رقم كبير وغير مسبوق للغارات الجوية التي استهدفت الحو ثيين - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

هل تصدر بطاقة ميزة بالشريحة الذكية في بنك القاهرة؟ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
هل تصدر بطاقة ميزة بالشريحة الذكية في بنك القاهرة؟ - أخبار كلمتك

هل تصدر بطاقة ميزة بالشريحة الذكية في بنك القاهرة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 02:09 مساءً - يتساءل العديد من عملاء بنك القاهرة حول مدى إصدار بطاقة ميزة بالشريحة الذكية في فروع البنك. 

وأوضح مسؤولون بنك القاهرة أنه بالفعل تصدر البطاقة بدون طباعة اسم العميل على البطاقة وتصدر بالشريحة الذكية.

وتشمل خصائص بطاقة ميزة من بنك القاهرة ما يلي: 

-تصدر البطاقة بدون طباعة اسم العميل على البطاقة وتصدر بالشريحة الذكية.

- صلاحية حتى ٣ سنوات منذ إصدارھا.

- يتم طباعة البطاقة أولا وتتوافر بالفرع ويتم بيعھا للعميل فور استيفائه المستندات المطلوبة ثم تسجيل بيانات العميل على النظام لتنشيطھا.

الرقم التعريفى الخاص بالبطاقة هو ( ٥٠٧٨٠٣١٥9 ) BIN –

- تصدر للأشخاص الطبيعيين ابتداءً من سن ١٦ سنة ويمكن للوالد/ الوالدة شراء بطاقات للأبناء القصر بدءًا من ١٠ سنوات وذلك من أي فرع من فروع بنك القاھرة.

- كافة بطاقات ميزة تعمل على مواقع الانترنت التى تقبل ميزة داخل مصر والمتواجد بها اللوجو الخاص ببطاقة ميزة مع إتاحة خدمة الكود الأمن حيث يتم إرسال رسالة نصية إلى هاتف المحمول المسجل على النظام تحتوى على كود يتم إدخاله فى المعاملة حتى تتم.

- يلزم لإتمام التغذية أن تكون البطاقة منشطة.

- الحد الأقصى لرصيد البطاقة 200.000 جنيه مصري وفقًا للمعايير الموضوعة حاليًا.

- يمكن للعميل إعادة تغذية البطاقة حتى الحد الأقصى المذكور أعلاه.

- عدد مرات التغذية في اليوم 20 مرة وفي الشھر 100 مرة.

حدود السحب في بطاقة ميزة من بنك القاهرة 

فيما تصل حدود السحب والاستخدام لبطاقة ميزة من بنك القاهرة مايلي: 

"الحد الأقصى لرصيد البطاقة: 200 ألف جنيه

حد الشراء اليومي: 50 ألف جنيه

حد السحب النقدي اليومي: 10 آلاف جنيه

حد الشراء / السحب النقدي الشهري: 200 ألف جنيه

حد الإيداع اليومى: 100 ألف جنيه

حد الإيداع الشهري: 200 ألف جنيه

عدد مرات التغذية اليومي: 20 

عدد مرات التغذية الشهري: 100 

حد الاستخدام الشهري (شراء + سحب نقدي): 200 الف جنيه

عدد مرات السحب اليومى: 20 

عدد مرات الشراء اليومي: 100

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

البيضاء تواصل الارتفاع، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 10 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق