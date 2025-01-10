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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. لأول مرة مي عز الدين أمام آسر ياسين في «الحب كله» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. لأول مرة مي عز الدين أمام آسر ياسين في «الحب كله» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. لأول مرة مي عز الدين أمام آسر ياسين في «الحب كله» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 05:56 مساءً - يجمع الموسم الرمضاني 2025، أول تعاون بين الفنانة مي عزالدين والفنان آسر ياسين، في مسلسل يحمل عنوان «الحب كله»، للمخرج تامر محسن، وهو التعاون الأول لها مع النجم آسر ياسين، ويعد هذا التعاون منتظرًا بشدة من قبل المتابعين، حيث يتوقع أن يقدم العمل مزيجًا من الرومانسية والتشويق مع لمسة درامية قوية، مما يضيف عنصرًا من التميز إلى موسم رمضان 2025

اشرف عبد الباقي
اشرف عبد الباقي

أشرف عبد الباقي ضمن فريق عمل مسلسل الحب كله

وسبق وانضم الفنان أشرف عبد الباقي، لطاقم العمل منذ أيام، ومن المرجح أن تنطلق عملية التصوير خلال الأيام المقبلة بعد اقتراب انتهاء عملية التحضيرات للديكور ووضع اللمسات الأخيرة التي انطلقت منذ أسابيع قليلة

مي عز الدين
مي عز الدين

آخر أعمال مي عز الدين

كانت آخر مشاركة للنجمة مي عز الدين، في الدراما مسلسل سوق الكانتو، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجى، بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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