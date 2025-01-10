مشاهير العرب - مسيرة الإنتاج الدرامي المصري.. تفاصيل فيلم «دراما التسعينيات» لـ «المتحدة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 12:41 صباحاً - تستعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لطرح فيلم وثائقي بعنوان «دراما التسعينيات» عبر شاشة قناة الوثائقية وذلك خلال الفترة المقبلة.

ويتناول الفيلم الوثائقي «دراما التسعينيات» مسيرة الإنتاج الدرامي المصري خلال حقبة التسعينيات، وهي الفترة التي شهدت آخر سنوات تجمع الجماهير حول مسلسل واحد يُعرض يوميًا في موعد محدد، قبل أن ينتهي القرن العشرون، وتتنوع اختيارات المشاهدين بين العديد من الشاشات والمنصات.

كما يسلط الضوء على أهم الأعمال الدرامية المصرية في تلك الحقبة، والتي حققت نجاحًا كبيرًا وأثرت في تشكيل الوجدان المصري والعربي، ومن بين هذه الأعمال «ضمير أبلة حكمت، والعائلة، والمال والبنون، ونصف ربيع الآخر، ولن أعيش في جلباب أبي، وزيزينيا»، فضلا عن تسليط الضوء على المسلسلات التي تناولت قضايا الصعيد، مثل «ذئاب الجبل والضوء الشارد»، بالإضافة إلى الأعمال الدينية البارزة، مثل «عمر بن عبد العزيز والفرسان»، وأيضا الملحمتين الشهيرتين «رأفت الهجان وليالي الحلمية».

ومن المقرر أيضا أن يستعرض الفيلم الوثائقي «دراما التسعينيات» السهرات الدرامية التي حققت نجاحًا لافتًا في ذلك الوقت، مثل جواز على ورق سوليفان، وأيضا يقدم شهادات لعدد من صناع تلك الأعمال المهمة، من مخرجين وفنانين وكتّاب، ما يمنح المشاهدين فرصة للتعرف على كواليس تلك الفترة الذهبية، بالإضافة تقديم تحليلات فنية واجتماعية من قبل نقاد ومؤرخين، تسلط الضوء على تأثير تلك الأعمال في المجتمع.

وعلى صعيد آخر التقى المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال الأسابيع القليلة الماضية بـ طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل الارتقاء بالإعلام المصري في الفترة القادمة من خلال التعاون بين المجلس والشركة المتحدة.

وأشار المهندس خالد عبد العزيز، إلى ضرورة الارتقاء بالذوق العام، موضحًا أهمية الاعتماد على الكفاءات المتميزة التي لديها مصداقية، وقدرة على استعراض التحديات، وطرح الحلول للتعامل مع التحديات التي تواجه الدولة المصرية على مختلف الأصعدة وذلك بما يُسهم في تحقيق الرسالة الإعلامية.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالمضمون الإعلامي المُقدم في مختلف وسائل الإعلام بمختلف القطاعات، سواء ما يتعلق بالبرامج السياسية، أو الرياضية، أو الدينية أو الفنية وغيرها، مشيرًا إلى ضرورة اختيار الشخصيات القادرة على إيصال الرسالة الإعلامية وشرح التحديات التي تواجه الدولة بحقائق وشفافية.

فيما، أثنى طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على القرارات التنظيمية التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مؤكدًا أن الشركة المتحدة تعمل خلال الفترة المقبلة على ترتيب خريطة البرامج في القنوات التابعة لها وإرساء سياسات تتفق مع أصول وقيم الخطاب الإعلامي.