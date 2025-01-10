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بعد رد الفنانة على منتقدي مشاركتها معه، وصلة غزل من بيومي فؤاد لـ ليلى علوي - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 01:25 صباحاً - قال الفنان بيومي فؤاد:"فرحان وسعيد بالعمل مع نجمة كبيرة على كل المستويات مثل الفنانة ليلى علوي، والتعاون معها في فيلم المستريحة كان مختلف ومميز للغاية".

 

كواليس ليلى علوي في التصوير 

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”:"من أول يوم تصوير في فيلم المستريحة بدأت اكتشف إن ليلى علوي بتتخض شوية وخجولة ولطيفة جدا".

 

شخصية ليلى علوي 

وتابع:"ليلى علوي فنانة رقيقة للغاية وفي كل حاجة بتبقى قلقانة خوفا من إنها تضايق حد في فريق العمل".

وكشف بيومي فؤاد، سرًا عن ليلى علوي، قائلا:"بشتغل مع ليلى علوي في المسرح وعمرها ما ناقشت في أي ممثل هيشارك".

وكانت الفنانة ليلى علوي، أعربت عن رضاها عن المشاركة في فيلم “المستريحة” مع الفنان بيومي فؤاد والفنان محمد رضوان، لافتة إلى أنها وافقت على الفيلم لإعجابها بالشخصية التي تختلف تمامًا عما قدمته طوال مسيرتها الفنية.

شخصية ليلى علوي في فيلم المستريحة
وتابعت خلال لقائها ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: “شخصيتي في فيلم المستريحة مختلفة، وبيومي فؤاد عامل شخصية فظيعة بالعمل، بيومي فؤاد ممثل هايل”.

 

إعجاب ليلى علوي وأسرتها بالفنان محمد رضوان
ولفتت ليلى علوي: "أنا وأسرتي من أشد المعجبين بالفنان محمد رضوان وهو فنان منضبط جدًّا وكوميديان كبير، أما بيومي فؤاد مش مجرد فنان كوميدي ولكنه ممثل هايل".


سر عمل ليلى علوي مع بيومي فؤاد
وأشار: "لما الناس سألتني ليه انتي وبيومي فؤاد في فيلم المستريحة رديت وقلت إن تاريخ السينما مليان بالدويتو وانا بستريح بالشغل مع بيومي فؤاد ومش شرط يبقى دنجوان".

تفاصيل فيلم المستريحة 
 

تدور أحداث فيلم المستريحة في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ويشارك في بطولة الفيلم، إلى جانب ليلى علوي، عدد من كبار النجوم أبرزهم بيومي فؤاد ومحمد رضوان وعمرو عبد الجليل.

بالإضافة لعدد من النجوم الشباب منهم: مصطفى غريب، ونور قدري، وعمرو وهبة، ومحمود الليثي، وعبد الرحمن ظاظا، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة عند طرحه.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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