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شريف الشعشاعي يكشف عن أصعب مشهد له في مسلسل وتر حساس - أخبار كلمتك

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شريف الشعشاعي يكشف عن أصعب مشهد له في مسلسل وتر حساس - أخبار كلمتك

شريف الشعشاعي يكشف عن أصعب مشهد له في مسلسل وتر حساس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 02:05 صباحاً - كشف الفنان الشاب شريف الشعشاعي رد فعله على تصدر مشاهده مع مازن “أحمد جميل سعيد” في مسلسل وتر حساس مواقع التواصل الاجتماعي وتحولها إلى “ميمز” خاصة مشاهد تعرضه للضرب المبرح لأكثر من مرة على يد مازن. 

وقال شريف في تصريحات خاصة لـ “كلمتك”: “جزء من تفاعل الناس وجزء من نجاح الشخصية إن يطلع عليها ميمز فبالنسبة لي ده نجاح الحمد لله رب العالمين”.

 

كيف لمس شريف الشعشاعي نجاح “بيبو” في حياته العادية؟

وعما إذا كان قد لمس نجاح شخصيته في مسلسل وتر حساس في حياته الطبيعية قال شريف “طبعا الناس كلها عرفتني في الشارع أكتر بشخصية عبد الرحمن.. والناس كلها بتقولي يا بيبو دلوقتي..  وده شيء بيسعدني جدًّا”.

وأشار الشعشاعي أنه تعاطف مع شخصية بيبو حيث قال “أنا وهو دوافعنا واحدة لأني لما باجي أذاكر بذاكر المسلسل من منظور الورق.. بذاكره من الشخصية.. فطبعا تعاطفت مع الشخصية جدا وشايف أسبابه وعاذره”.

 

أصعب مشهد في مسلسل وتر حساس 

وكشف شريف عن أصعب مشهد قدمه في مسلسل وتر حساس، وهو مشهد الاعتراف الكاذب في المستشفى أمام النيابة حينما قال أنه وليلى خانا مازن.

كما تحدث شريف الشعشاعي عن كواليس مسلسل وتر حساس حيث قال “ كلها لذيذة ولطيفة.. الناس كلها أصدقاء ومحترمين وشاطرين جدا من أكبر حد لأصغر حد.. كله بيحب بعضه وعايزين العمل ينجح.. والعمل كان موفق وده بان مع الناس الحمد لله”.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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