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مشاهير العرب - منى فاروق تكشف حقيقة وجود حسابات أخرى لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - منى فاروق تكشف حقيقة وجود حسابات أخرى لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - منى فاروق تكشف حقيقة وجود حسابات أخرى لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 12:01 صباحاً - نفت الفنانة منى فاروق، وجود أي حسابات أخرى لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما تسببت المواقع المزيفة التي يديرها مروجو الشائعات لها في العديد من المشكلات على حد تعبيرها.

وقالت فاروق خلال فيديو شاركته عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «للتوضيح والتوعية أنا معنديش غير الأكونتات دى فقط، وأتمنى تكون الرسالة وصلت، وأى حد هينزل أخبار واستوري على لساني ويقولوا منى فاروق نزلت استوري ومسحت استوري انا مش بنزل حاجة واشيلها.. وأنا عندي مستشار قانوني يخصني ومخصوص عن هذا الكلام ولن أسمح لأحد بالإساءة إلى أو يجيب سيرتي»

خطوبة منى فاروق

وفي وقت سابق أعلنت الفنانة منى فاروق، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي عن خطوبتها دون الكشف عن أي تفاصيل، ولم تظهر خطيبها ولم تكشف عن هويته.

وكتبت منى فاروق «ستوري» عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام» وتامر حسني يهنئها حيث كتب «مبروك الخطوبة يا منمون لترد عليه قائلة: «ربنا يبارك فيك يا ابو الجدعنة ولازم تحضر فرحي هتكمل بيك».

أبرز المعلومات عن منى فاروق

- منى فاروق هي ممثلة مصرية ولدت عام 1995.

- بدأت مسيرتها الفنية من خلال الإعلانات التليفزيونية.

- كانت بدايتها الفنية في فيلم الخلبوص عام 2016 مع الفنان محمد رجب.

-مسلسل ظل الرئيس عام 2017 ميلادي مع الفنان ياسر جلال.

-الأب الروحي مع الفنانة مي سليم عام 2017 ميلادي.

-مسلسل رحيم برفقة الفنان ياسر جلال خلال عام 2018 ميلادي.

- وكان آخر أعمال الفنانة منى فاروق مشاركتها في مسلسل أيام والذي عرض عام 2021.

آخر أعمال منى فاروق

يشار إلى أن آخر أعمال منى فاروق، هو مشاركتها في مسلسل بعنوان «غموض»، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم الفن أبرزهم: إلهام عبد البديع، محمد أبو داود، ميدو عادل، والعمل من تأليف فتحي الجندي، وإخراج حسام سلامة.

تدور قصة مسلسل «غموض» حول القضايا والمشاكل التي تواجه الأسرة المصرية في إطار من التشويق والإثارة، ويشاركهم عدد من التيك توكر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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