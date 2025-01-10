مشاهير العرب - منى فاروق تكشف حقيقة وجود حسابات أخرى لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 12:01 صباحاً - نفت الفنانة منى فاروق، وجود أي حسابات أخرى لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما تسببت المواقع المزيفة التي يديرها مروجو الشائعات لها في العديد من المشكلات على حد تعبيرها.

وقالت فاروق خلال فيديو شاركته عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «للتوضيح والتوعية أنا معنديش غير الأكونتات دى فقط، وأتمنى تكون الرسالة وصلت، وأى حد هينزل أخبار واستوري على لساني ويقولوا منى فاروق نزلت استوري ومسحت استوري انا مش بنزل حاجة واشيلها.. وأنا عندي مستشار قانوني يخصني ومخصوص عن هذا الكلام ولن أسمح لأحد بالإساءة إلى أو يجيب سيرتي»

خطوبة منى فاروق

وفي وقت سابق أعلنت الفنانة منى فاروق، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي عن خطوبتها دون الكشف عن أي تفاصيل، ولم تظهر خطيبها ولم تكشف عن هويته.

وكتبت منى فاروق «ستوري» عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام» وتامر حسني يهنئها حيث كتب «مبروك الخطوبة يا منمون لترد عليه قائلة: «ربنا يبارك فيك يا ابو الجدعنة ولازم تحضر فرحي هتكمل بيك».

أبرز المعلومات عن منى فاروق

- منى فاروق هي ممثلة مصرية ولدت عام 1995.

- بدأت مسيرتها الفنية من خلال الإعلانات التليفزيونية.

- كانت بدايتها الفنية في فيلم الخلبوص عام 2016 مع الفنان محمد رجب.

-مسلسل ظل الرئيس عام 2017 ميلادي مع الفنان ياسر جلال.

-الأب الروحي مع الفنانة مي سليم عام 2017 ميلادي.

-مسلسل رحيم برفقة الفنان ياسر جلال خلال عام 2018 ميلادي.

- وكان آخر أعمال الفنانة منى فاروق مشاركتها في مسلسل أيام والذي عرض عام 2021.

آخر أعمال منى فاروق

يشار إلى أن آخر أعمال منى فاروق، هو مشاركتها في مسلسل بعنوان «غموض»، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم الفن أبرزهم: إلهام عبد البديع، محمد أبو داود، ميدو عادل، والعمل من تأليف فتحي الجندي، وإخراج حسام سلامة.

تدور قصة مسلسل «غموض» حول القضايا والمشاكل التي تواجه الأسرة المصرية في إطار من التشويق والإثارة، ويشاركهم عدد من التيك توكر.