بشايرها هلت والقاهرة تنتظر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار الرعدية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 06:20 صباحاً - طقس اليوم، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم الجمعة 10 يناير 2025، بعد أن أظهرت صور الأقمار الصناعية حركة السحب الرعدية.

خريطة سقوط الأمطار اليوم الجمعة

وقالت الأرصاد: "السحب الرعدية تؤثر في مناطق متفرقة من مطروح والصحراء الغربية كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ".



وأشارت إلى تمتد الأمطار الخفيفة إلى متوسطة والرعدية أحيانا اليوم إلى باقى السواحل الشمالية والوجه البحرى وسيناء وخليج السويس ومدن القناة على فترات متقطعة مع فرص لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى.

نشاط للرياح

كما حذرت الأرصاد الجوية من نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على شمال وجنوب الصعيد، وتكون نشطة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء وخليج السويس.

حالة الطقس اليوم الجمعة

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم، طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وحذرت الارصاد الجوية من تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وخليج السويس وشمال الصعيد.

كما لفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة غدا السبت، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

وشهدت مدينة مرسى مطروح، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، رعدًا وبرقًا وأمطارًا متوسطة تصاحبها تقلبات في الأحوال الجوية.

والتقطت عدسة "كلمتك" صورًا وفيديو للشوارع تظهر البرق وسقوط الأمطار المتوسطة بعد استقرار الطقس الأيام الماضية.

وتفاجأ أهالي مطروح بالرعد والبرق وسقوط الأمطار المتوسطة وذلك بعد استقرار الأحوال الجوية الأيام الماضية.

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