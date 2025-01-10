توقعات بأجواء باردة بعدد من المحافظات - أخبار كلمتك

يتـــوقع المركز الوطني للأرصــاد والإنــــذار المبــكر أن تكون الأجواء:
- باردة أثناء ساعات الليل والصباح الباكرعلى محافظات (البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة).
- باردة نسبياً إلى باردة على مرتفعات (إب، الضالع، لحج وأبين) وكذا محافظتي (الجوف ومأرب) وهضاب وصحارى (المهرة، حضرموت وشبوة).
المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة:
- المواطنين في المرتفعات الجبلية خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر من الأجواء الباردة.
- المزارعين بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مزروعاتهم، وكذلك رعاة الماشية ومربي النحل والدواجن حفاظاً عليها من أثار البرودة.
الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد
المركز الوطني للأرصاد
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