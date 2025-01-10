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توقعات بأجواء باردة بعدد من المحافظات - أخبار كلمتك

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توقعات بأجواء باردة بعدد من المحافظات - أخبار كلمتك

توقعات بأجواء باردة بعدد من المحافظات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 10 يناير 2025 11:02 صباحاً - كلمتك/ خاص

يتـــوقع المركز الوطني للأرصــاد والإنــــذار المبــكر أن تكون الأجواء:
- باردة أثناء ساعات الليل والصباح الباكرعلى محافظات (البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة).
- باردة نسبياً إلى باردة على مرتفعات (إب، الضالع، لحج وأبين) وكذا محافظتي (الجوف ومأرب) وهضاب وصحارى (المهرة، حضرموت وشبوة).
المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة:
- المواطنين في المرتفعات الجبلية خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر من الأجواء الباردة.
- المزارعين بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مزروعاتهم، وكذلك رعاة الماشية ومربي النحل والدواجن حفاظاً عليها من أثار البرودة.

الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد
المركز الوطني للأرصاد

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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