بيت الشعر العربي يحتفي بـ محمد فريد أبو سعدة بأمسية أدبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 03:05 مساءً - يُنظم بيت الشعر العربي بمركز إبداع الست وسيلة، خلف الجامع الأزهر، أمسية أدبية خاصة بعنوان "ليلة محمد فريد أبو سعدة" تُقام الأمسية يوم الأحد المقبل الموافق 12 يناير، في تمام الساعة السادسة مساءً، وذلك في إطار برنامج بيت الشعر للاحتفاء برواد الإبداع من الشعراء.

تُشارك في الأمسية نخبة من أبرز الشعراء، من بينهم عزمي عبد الوهاب، طارق عمار، فارس خضر، حنان شافعي، وليد طلعت، وسماح مصطفى. كما يُلقي الشاعر مختار عيسى كلمة خاصة عن مسيرة وحياة الشاعر محمد فريد أبو سعدة، بينما يدير الفعالية الشاعر هاني عويد.

وأكد الشاعر سامح محجوب، مدير بيت الشعر العربي، أن البيت يسعى دائما لتكريم رموز الشعر من خلال إقامة أمسيات تسلط الضوء على إسهاماتهم الأدبية، مضيفًا أن فعالية "ليلة محمد فريد أبو سعدة" تأتي في ظل حضوره المستمر في تشكيل الوعي الثقافي المصري والعربي، مؤكدًا أن بيت الشعر هو منصة تجمع بين التراث ودعم المواهب الجديدة،حيث أن الشعر هو نبض الحياة الثقافية.

الشاعر محمد فريد أبو سعدة

ولد محمد فريد صالح أبو سعدة بمدينة المحلة الكبرى، وهو شاعر وكاتب مسرحي بارز، حصل على بكالوريوس الفنون التطبيقية، ودبلوم الدراسات العليا في الصحافة، بدأ مسيرته الأدبية عام 1969 بكتابة مسرحية شعرية بعنوان "سيفك يا طومان باي".

تولى "أبو سعدة" العديد من المناصب الأدبية والثقافية البارزة، منها إدارة النشر الثقافي بمؤسسة دار المعارف، بالإضافة إلى عمله مديرًا لتحرير مجلة "رواق عربي" ووكالة "الصحف العربية"، كما شغل عضوية عدة مؤسسات ثقافية مهمة، منها لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، اتحاد الكتاب المصري، نادي القلم الدولي، وجماعة "إضاءة 77".

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