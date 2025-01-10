معهد تيودور بلهارس يوقع بروتوكول تعاون مع معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 06:40 مساءً - وقّع الدكتور محمد عباس شميس، مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورئيس مجلس الادارة، بروتوكول تعاون مع معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، جاء هذا التعاون بهدف تعزيز الأبحاث والتدريب في المجالات الطبية والصحية.

معهد تيودور بلهارس يوقع برتوكول تعاون مع معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية

وقّع البروتوكول عن معهد الكبد القومي الدكتور أسامة حجازي، عميد المعهد ورئيس مجلس إدارة مستشفياته.

أعرب الدكتور شميس عن سعادته بهذا التعاون، مشددًا على دور معهد تيودور بلهارس في تطوير البحث العلمي والتطبيقات الطبية، وأوضح أن البروتوكول يستهدف تعزيز التكامل بين المؤسستين من خلال الأبحاث المشتركة، تبادل الخبرات، وتنظيم فعاليات علمية وصحية تخدم المجتمع.

وأشار إلى أن الاتفاق يشمل تنظيم مؤتمرات وندوات علمية مشتركة، تبادل العلماء والخبراء، تدريب طلاب الدراسات العليا، وتنفيذ مشروعات بحثية ذات أثر إيجابي ملموس.

كما سيركز التعاون على تقديم دعم متبادل للحصول على الاعتمادات من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية.

وأكد الدكتور أحمد فرج القاصد أن هذا التعاون يأتي في إطار تفعيل مبادرة التحالفات الإقليمية للجامعات المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار إلى أن الاتفاقية تجسد حرص جامعة المنوفية على دعم البحث العلمي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال توطين وإنتاج المعرفة وربطها بأولويات الدولة.

من جانبه، أشار الدكتور أسامة حجازي إلى أن معهد تيودور بلهارس يعد من المؤسسات الرائدة في مجال الأبحاث الطبية، معربًا عن ثقته بأن هذا التعاون سيسهم في تحقيق تقدم كبير في مجالات زراعة الكبد، تدريب الكوادر الطبية، وتنفيذ الأبحاث التطبيقية لخدمة المجتمع.

شهد توقيع البروتوكول عدد من الأساتذة من الجانبين، من جانب معهد تيودور بلهارس للأبحاث كل من الدكتور طارق أبو شوشة، أستاذ الباثولوجي ونائب رئيس معهد تيودور بلهارس السابق، والدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس الشعبة الإكلينيكية الجراحية، والدكتور محمد أبو العز، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، والدكتور أحمد حسين، الباحث بقسم الرخويات الطبية، بينما حضر من جانب معهد الكبد القومي بالجامعة كل من الدكتور هاني شريم وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان عبد السميع وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا، والدكتور أحمد عطيه المدير التنفيذي لمستشفى معهد الكبد القومي.

يتطلع الطرفان إلى أن يمثل هذا التعاون خطوة محورية نحو تحقيق إنجازات علمية متميزة تعزز مكانة مصر في مجالي البحث العلمي والرعاية الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.