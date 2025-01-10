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البيئة تنقذ السلحفتين “هانيا وتاليا” المهددتين بالانقراض (صور) - أخبار كلمتك

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البيئة تنقذ السلحفتين “هانيا وتاليا” المهددتين بالانقراض (صور) - أخبار كلمتك

البيئة تنقذ السلحفتين “هانيا وتاليا” المهددتين بالانقراض (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 02:55 صباحاً - نجحت محمية أشتوم الجميل التابعة لوزارة البيئة في إنقاذ سلحفتين بحريتين من النوع الأخضر المهدد بالانقراض.

 

رحلة إنقاذ هانيا وتاليا

وتم العثور على السلحفتين، اللتين أطلق عليهما اسم "هانيا" و"تاليا"، في محافظة دمياط وتم نقلهما إلى مركز إنقاذ السلاحف البحرية بمحمية أشتوم الجميل، حيث يتلقيان الرعاية البيطرية اللازمة.

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ويأتي هذا الإنجاز نتيجة لجهود متطوعين ومحبي الحياة البحرية في محافظة دمياط الذين قاموا بتسليم السلحفتين إلى المحمية، مما يؤكد الوعي البيئي المتزايد لدى المواطنين بأهمية حماية الكائنات البحرية المهددة بالانقراض.

خطط لإعادة السلحفتين إلى بيئتهما الطبيعية
 

وبعد اكتمال فترة الرعاية، ستقوم المحمية بترقيم السلحفتين وإطلاقهما مرة أخرى في البحر المتوسط، وذلك ضمن جهودها المتواصلة للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.

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وتلعب محمية أشتوم الجميل دورًا حيويًا في حماية السلاحف البحرية، حيث تقوم بتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التي تهدف إلى رفع الوعي البيئي وحماية هذه الكائنات المهددة بالانقراض.


وتعتبر قصة إنقاذ السلحفتين "هانيا" و"تاليا" مثالًا مشرقًا على التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني في مجال حماية البيئة، وتؤكد على أهمية الجهود المبذولة للحفاظ على التنوع البيولوجي في مصر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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