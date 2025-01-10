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غدًا.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل - أخبار كلمتك

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غدًا.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل - أخبار كلمتك

غدًا.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 03:16 صباحاً - تنطلق غدًا السبت 11 يناير 2025 امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل على مستوى الجمهورية حيث يؤدى الطلاب امتحان المواد الدراسية الأساسية حسب الجداول والمواعيد التى أعلنتها المديريات والإدارات التعليمية خلال الفترة الماضية.

أعلنت المديريات التعليمية والإدارات تعليمات وضوابط أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية كالتالى:

- الحضور بالزى المدرسى ومنع إرتداء أى زى مخالف بما لا يليق بالمظهر العام للطالب الملتزم وارتداء الكمامة منعًا للعدوى من نزلات البرد فى حالة التعرض لنزلات البرد.

- الحضور قبل بداية لجنة الامتحان بنصف ساعة مع مراجعة الجداول يوميًّا للتأكد من المادة التى يتم أداء الامتحان فيها.

-ممنوع نهائيا اصطحاب التليفون المحمول فى الامتحان وعدم الخروج من اللجنة قبل نهاية الوقت المخصص حرصًا على مصلحتهم.

- استخدام القلم الأزرق الجاف فقط وعدم استخدام أى لون آخر أو كوريكتور حتى لا يتعرض الطالب لتحويل أوراقه للجنة خاصة.

- الالتزام بإتباع التعليمات من المعلمين والتأكد من إجابة جميع الأسئلة والمراجعة الدقيقة قبل تسليم الورقة للملاحظ.

- الإلتزام بالهدوء وعدم إثارة الشغب فى اللجان حرصًا على ضبط اللجان وكتابة بيانات الطالبة بمنتهى الدقة وفى المكان المخصص لذلك فقط.

- التأكيد من توقيع الملاحظين على ورقة إجابة الطالب ومغادرة المدرسة فورًا بعد انتهاء لجان الامتحانات مباشرة.

- ممنوع نهائيًا دخول أولياء الأمور المدرسة أثناء سير لجان الإمتحانات لأى سبب من الأسباب.

وتبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثانى الثانوى العام يوم 11 يناير 2025، وتنتهى 16 من نفس الشهر، على أن تعقد امتحانات الصف الثانى الثانوى العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوى العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمنى للطلاب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثانى الإعدادى وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائى إلى الصف السادس الابتدائى فى الفترة من 11/ 1 حتى 16 يناير 2025.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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