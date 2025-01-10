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الرياضة - 09:00 - بايدن: نحقق تقدما ملحوظا في اتفاق الهدنة بغزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:00 - بايدن: نحقق تقدما ملحوظا في اتفاق الهدنة بغزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:00 - بايدن: نحقق تقدما ملحوظا في اتفاق الهدنة بغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 09:00 صباحاً - أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، وفقًا لنبأ عاجل، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد في تصريح له أن هناك تقدمًا ملحوظًا في المفاوضات المتعلقة باتفاق غزة. وأشار إلى أن الجهود الدبلوماسية المبذولة قد أسفرت عن تحقيق نتائج إيجابية، مع توجيه الأنظار نحو حل الأزمة بشكل يعزز من الاستقرار في المنطقة.

وأوضح بايدن أن هذا التقدم يأتي نتيجة للتعاون المستمر بين الأطراف المعنية والضغط الدولي الهادف إلى الوصول إلى تسوية سلمية. كما شدد على أهمية أن يتضمن الاتفاق بنودًا تحقق العدالة والأمن لجميع الأطراف، بما في ذلك المدنيين في غزة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن بلاده تواصل دعمها للمفاوضات التي تضمن حقوق الإنسان وتحافظ على سلامة المدنيين، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستظل شريكًا فاعلًا في العملية السلمية. وأثنى على التزام المجتمع الدولي في تحقيق تقدم ملموس نحو السلام الدائم في المنطقة.

وأشار بايدن إلى أن العمل جارٍ على تقليل التوترات، وأنه من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من الخطوات الإيجابية نحو الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق الاستقرار والأمن لجميع الأطراف المعنية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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