الرياضة - 01:45 - وظائف بنك القاهرة 2025.. الشروط والتخصصات وكيفية التقديم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 01:45 مساءً - وظائف بنك القاهرة 2025.. ارتفعت معدلات البحث في الساعات القليلة الماضية عن تفاصيل وظائف بنك القاهرة 2025، بعد أن أعلن البنك عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف لينكد إن، عن حاجته لموظفين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في فروع البنك المختلفة.

لذا يستعرض موقع كلمتك لقرائه ومتابعيه، جميع التفاصيل المتعلقة بـ وظائف بنك القاهرة 2025، من خلال متابعة السطور التالية:

التخصصات المطلوبة لشغل وظائف بنك القاهرة

في إطار حرص بنك القاهرة على توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة من خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، أعلن عن حاجته لموظفين، للعمل في مجالات تطوير وتنفيذ استراتيجيات مبتكرة للعلامة التجارية في إطار التسويق والتنشيط لتعزيز سمعة البنك وتفاعل العملاء ونمو الأعمال.

كيفية التقديم على وظائف بنك القاهرة 2025

وعلى الراغبين في التقديم على وظائف بنك القاهرة 2025، الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بالبنك على موقع التوظيف «لينكد إن» وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به لصفحة البنك.

مسؤوليات وظائف بنك القاهرة 2025

- تطوير وتنفيذ استراتيجيات العلامة التجارية الشاملة بما يتماشى مع الأهداف التجارية.

- الحفاظ على الهوية البصرية للبنك وتعزيزها، وضمان الاتساق عبر القنوات.

- التخطيط وتنفيذ وقياس الوعي بالعلامة التجارية والأحداث وأنشطة التنشيط بما يتماشى مع استراتيجية البنك الشاملة.

- تنظيم وتنسيق الأحداث والمؤتمرات والرعايات.

- تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع أصحاب المصلحة الخارجيين.

- إدارة ميزانيات العلامة التجارية والتنشيط.

- تتبع وتحليل فعالية الحملة.

- ضمان الالتزام التنظيمي.

الشروط المطلوبة للتقديم على وظائف بنك القاهرة 2025

- الحصول على درجة البكالوريوس في التسويق أو الاتصالات أو مجال ذي صلة.

- أن يكون لديه من 3 إلى 5 سنوات من الخبرة في العلامات التجارية أو التسويق أو الأحداث.

- أن يكون لديه سجل حافل من الحملات الناجحة.

- أن يكون لديه فهم قوي لصناعة الخدمات المصرفية.

- أن يكون لديه مهارات ممتازة في الاتصال والقيادة وإدارة المشاريع.

- أن يكون لديه مهارات تحليل البيانات وتفسيرها.

- أن يكون قادر على التفكير الاستراتيجي والإبداعي.

- التعاون والقدرة على التكيف.