أنشيلوتي يتدخل بعد اشتباكات مدافع مايوركا ولاعبي ريال مدريد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 12:15 صباحاً - كشفت تقارير صحفية أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، تدخل لفض اشتباكات وقعت بين لاعبي فريقه ونظيره ريال مايوركا في السوبر الإسباني.

وشهدت الدقائق الأخيرة للمباراة أجواء مشتعلة، حيث بدأت بمشادة بين بابلو مافيو لاعب ريال مايوركا وجود بيلينجهام لاعب ريال مدريد بعد الهدف الثالث للملكي.



وكانت مباراة ريال مدريد ومايوركا شهدت مشادات كلامية والتحامات بدنية بين فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، ومافيو لاعب مايوركا، وتم استبدال فينيسيوس في الدقائق الأخيرة للمباراة، وشارك إبراهيم دياز بديلًا له، وبعد تسجيل الهدف الثالث قام أسينسيو بإرسال قبلة لمافيو، ساخرًا من مشاداته مع زميله طوال اللقاء.



وظهر فينيسيوس وهو يضحك على مقاعد البدلاء وبدأ الوقوف على الخط ومحاولة الدخول للملعب لكن منعه أعضاء الجهاز الفني لريال مدريد.

وبدأت الاشتباكات بين لاعبي الفريقين على أرض الملعب، وتدخل كارلو أنشيلوتي، وقام بجذب مافيو لاعب مايوركا.

وطالب أنشيلوتي من مافيو الذهاب معه وترك أرض الملعب، وأن يتوقف عن إثارة المشاكل، بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، وظهر اللاعب الأرجنتيني وهو يتحدث مع المدرب الإيطالي عقب المباراة.

وحقق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على ريال مايوركا 3-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الجوهرة المشعة" في المملكة العربية السعودية بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

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