الرياضة - 12:01 - هل تكون قبل رمضان؟.. متى يتم تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات؟ «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 12:01 صباحاً - أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة مازالت تدرس الحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، وعند الانتهاء منها سيتم توضيح حجم الزيادة في المرتبات والمعاشات.

وأضاف «الحمصاني»، في برنامج «خلاصة الكلام» على قناة «النهار»، أنه جار دراسة الحزمة الاجتماعية وفقا لتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأشار إلى أن وزارة المالية تدرس الحزمة الاجتماعية مع الجهات المعنية، وبمجرد الانتهاء منها سيتم الإعلان عن نسبة الزيادة في المرتبات والمعاشات»، رافضًا تحديد موعد لإعلان حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.

وأشار إلى أنه لا يمكن تحديد موعد محدد في الوقت الحالي فمن الممكن أن تكون قبل رمضان أو في وقت آخر، لافتا إلى أنه بمجرد الانتهاء من الدراسة سنعلن الحزمة الاجتماعية.

وأكد أن الحزمة ستكون لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية جديدة، موضحا أن الدولة تقدر الأوضاع والضغوط التي يتحملها المواطن.

وأشار إلى أنه يتم النقاش حاليا مع وزارة المالية لوضع التصور المناسب، وسوف يتم عرضه على الرئيس السيسي، ومن ثم الإعلان عنه للمواطنين.