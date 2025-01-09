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الرياضة - 11:41 - الإمارات تتسلم عبد الرحمن القرضاوي رسميا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:41 - الإمارات تتسلم عبد الرحمن القرضاوي رسميا - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - الإمارات تتسلم عبد الرحمن القرضاوي رسميا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 11:41 مساءً - أعلنت دولة الإمارات، في بيان، مساء الخميس، تسلمها عبد الرحمن يوسف القرضاوي من السلطات المختصة في لبنان، والمتهم على ذمة قضايا، وذلك بناءً على طلب التوقيف المؤقت الصادر بحقه من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب- إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية، والمقدم من قبل الجهات المختصة بدولة الإمارات لارتكابه أعمالًا من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام.

جاء أمر التسليم بناءً على تقديم طلب تسليم من السلطة المركزية بدولة الإمارات المتمثلة بوزارة العدل إلى السلطة المركزية بجمهورية لبنان وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل والقوانين والتشريعات الوطنية لكلا البلدين.

وأكدت دولة الإمارات وقوفها بحزم ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها، وأنها لن تتوانى عن ملاحقة المطلوبين واتخاذ الإجراءات القضائية في حقهم.

كانت وكالة الأنباء اللبنانية أفادت مساء الثلاثاء الماضي، نقلًا عن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، زياد المكاري، بأن «مجلس الوزراء اللبناني اتخذ قرارًا بترحيل الموقوف عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات».

كان القرضاوي أوقف في طريق عودته من سوريا عبر نقطة المصنع الحدودية، على خلفية ورود اسمه على «النشرة الحمراء» للإنتربول، بعدما كان دَخَلَ لبنان عبر مطار بيروت بجواز سفره التركي وتَوَجَّهَ إلى سوريا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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