الرياضة - 11:41 - «متحدث التعليم»: نظام البكالوريا بديل الثانوية العامة لا زال قيد الدراسة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 11:41 مساءً - قال المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم، إن طلاب الثانوية العامة يشعرون بضغط كبير من النظام الحالي ونظام البكالوريا هو فرصه للتغيير.

وأكد المتحدث خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خلاصة الكلام" المذاع عبر قناة "النهار" أن نظام البكالوريا الجديد هو مقترح منذ تولى الوزير محمد عبد اللطيف حقيبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأضاف أنه يتم دراسة نظام البكالوريا وعند الانتهاء منه سيتم طرحه للمناقشة المجتمعية.

وتابع متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن السنة الأولى فى نظام البكالوريا ستكون تمهيدية بها 7 مواد أساسية، إضافة إلى مادتين خارج المجموع وهما اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب.

وأوضح أن مواد الصف الثاني الثانوي ستشمل 3 مواد أساسية هى اللغة العربية، التاريخ، واللغة الأجنبية الأولى، إضافة إلى مادة تخصصية واحده تختلف حسب اختيار الطالب.

وبشأن الصف الثالث الثانوي، قال: سيكون هناك 3 مواد، منها تربية دينية، إضافة إلى مادتين للشعبة التى اختارها الطالب فى الصف الثانى.