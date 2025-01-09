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الرياضة - 11:41 - «وسيم السيسي» يكشف سرعة الكائن الفضائي: يطير من القاهرة إلى لندن في 4 دقائق «فيديو» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:41 - «وسيم السيسي» يكشف سرعة الكائن الفضائي: يطير من القاهرة إلى لندن في 4 دقائق «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - «وسيم السيسي» يكشف سرعة الكائن الفضائي: يطير من القاهرة إلى لندن في 4 دقائق «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 11:41 مساءً - كشف الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، حقيقة وجود كائنات فضائية، مشيرا إلى أن سرعات الكائنات الفضائية تصل لـ5 أميال في الثانية، ما يعني أن طبقا طائرا يصل من القاهرة إلى لندن في 4 دقائق فقط.

وردا على مزاعم الأمريكان واليهود، بأن من بنى الأهرام " كائنات فضائية " قال وسيم السيسي، هذه «خرافات»، وفق ما جاء في كتاب موسى والتوحيد.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، تقديم، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المصريين هم شعب الله المختار، والمصريين القدماء عرفوا العالم كل العلوم الحياتية، ونحن الشعب الوحيد الذي على أتم استعداد لإنفاق كل ما لديه من أجل الحياة.

وتابع وسيم السيسي: فتاة بريطانية كانت مهووسة بعلوم الفضاء والفلك ورأت في أحد الأيام نجما صغيرا ظل يكبر حتى أصبح مثل حجم الأتوبيس، وصرخت في هذا الكائن قائلة له OFF YOU GO، حتى انصرف الكائن الفضائي، وهذا دليل على ظهورهم كثيرا في أماكن عدة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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