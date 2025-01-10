تامر عبد الحميد: جروس لم يقدم أوراق اعتماده حتى الآن مع الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 02:05 صباحاً - تحدث تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك السابق، عن رأيه في أداء الفريق خلال الفترة الماضية تحت قيادة المدرب كريستيان جروس.

وقال تامر عبد الحميد في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "أبو قير للأسمدة فريق كبير وقدم مباراة ممتازة والزمالك لم يصل للمستوى المطلوب حتى الآن".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "جروس لم يقدم أوراق اعتماده مع الزمالك حتى الآن، ومن وجهة نظري الزمالك يحتاج للعديد من الصفقات وعلى رأسهم مهاجم كما أن أداء ميشالاك علامات استفهام كبيرة".

وأكمل:"جروس لم يقدم أي شيئ مع الزمالك حتى الآن، وعلى الجميع أن يكون قلبه على نادي الزمالك في الوقت الحالي لإعادة الفريق لمكانته الطبيعية".

واختتم حديثه قائلًا:"لو لاعب آخر غير إمام عاشور احتفل بتلك الطريقة لن تحدث أزمة".

ورفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة اليوم الجمعة من التدريبات بعد مباراة أبو قير للأسمدة التي أقيمت في كأس مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها يوم الأحد المقبل بإستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره أبو قير للأسمدة بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت على إستاد القاهرة الدولي، أمس الخميس، في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وأحرز هدف الزمالك الأول أحمد مصطفى زيزو من ركلة حرة مباشرة اصطدمت بالحائط البشري لتغير اتجاهها وتسكن شباك فريق أبو قير لتصبح النتيجة 1 / 0، وفي الشوط الثاني أضاف مصطفى شلبي الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

وشهدت الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول إضاعة زيزو لركلة جزاء تصدى لها حارس مرمى فريق أبو قير للأسمدة.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

ويواجه الزمالك نظيره بلاك بولز يوم الأحد المقبل في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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