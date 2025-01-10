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الباقي شكليات، تطورات جديدة في مفاوضات مانشستر سيتي لضم عمر مرموش - أخبار كلمتك

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الباقي شكليات، تطورات جديدة في مفاوضات مانشستر سيتي لضم عمر مرموش - أخبار كلمتك

الباقي شكليات، تطورات جديدة في مفاوضات مانشستر سيتي لضم عمر مرموش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 01:10 صباحاً - قال التونسي محمد الكناني مراسل شبكة سكاي سبورتس الألمانية، إنه حتى الآن فرانكفورت لم يوافق على أي عرض لرحيل عمر مرموش عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتابع محمد الكناني في مداخلة هاتفية عبر زووم من ألمانيا لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" مفاوضات مانشستر سيتي مع فرانكفورت لضم عمر مرموش لم ترتق للمرحلة الرسمية حتى الآن".

 

مانشستر سيتي يرصد 60 مليون يورو لضم عمر مرموش

وأضاف:" مانشستر سيتي يرصد 60 مليون يورو لضم عمر مرموش وبيب جوارديولا هو من طلب اللاعب في الانتقالات الشتوية لإنقاذ موسم السيتي".

واستطرد: "تم الاتفاق على كل البنود الشخصية بين عمر مرموش ومانشستر سيتي لكن السيتي لم يتوصل لصيغة حول رحيل عمر مرموش مع فرانكفورت".

وأردف: "فرانكفورت يريد 80 مليون يورو نظير انتقال عمر مرموش إلى السيتي، وعمر مرموش أحد أبرز اللاعبين في أوروبا بالوقت الحالي".

وأكد الكناني أن مرموش نجم فرانكفورت الأول في الوقت الحالي والمبلغ المالي قد يرضي جماهير فرانكفورت بشأن رحيل مرموش لأن 80 مليون يورو رقم خيالي.

واختتم:"بايرن ميونخ يراقب عمر مرموش منذ فترة، ويرى مسؤولو البايرن أن عمر مرموش هو الأفضل حاليًّا لتعويض رحيل ساني".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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