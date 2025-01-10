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سعر الخضار اليوم بسوق العبور، ارتفاع 10 أصناف أبرزها الطماطم والبصل - أخبار كلمتك

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سعر الخضار اليوم بسوق العبور، ارتفاع 10 أصناف أبرزها الطماطم والبصل - أخبار كلمتك

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، ارتفاع 10 أصناف أبرزها الطماطم والبصل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 08:04 صباحاً - سعر الخضار اليوم في سوق العبور، سجل  سعر الخضار تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، اليوم الجمعة الموافق 10 يناير 2025، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

 

أبرز التحركات السعرية في أسعار الخضراوات

عن أبرز التحركات السعرية في أسعار الخضراوات في سوق العبور؛ وفقًا لآخر تحديث، انخفض سعر الفول الأخضر، بينما ارتفع سعر كل من الطماطم، البصل الأبيض، الفاصوليا، الباذنجان الرومي، الباذنجان الرومي، الفلفل رومي بلدي، الفلفل الرومي صوب، الملوخية، الخيار صوب، السبانخ.

سعر الخضار 
سعر الخضار 

سعر الخضار اليوم في الأسواق

 وتستعرض «كلمتك» أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 10 يناير 2025، في السطور الآتية:

سعر الخضار 
سعر الخضار 

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح  سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5.5  جنيه إلى 12.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 7 جنيهات إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9  جنيهات إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 14 إلى 18 جنيهًا.
سعر الخضار 
سعر الخضار 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 6 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 10 إلى 13 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 10 إلى 15 جنيهًا.
سعر الخضار 
سعر الخضار 

أسعار الخضراوات في سوق العبور

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 14 إلى 18 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 14 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 16 إلى 22 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 16 إلى 22 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 30 إلى 40 جنيهًا.
سعر الخضار 
سعر الخضار 

سعر الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من 7 إلى 10 جنيهات.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 13 إلى 17 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو البسلة من 18 إلى 24 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو السبانخ من 7 إلى 10 جنيهات.
سعر الخضار 
سعر الخضار 

سعر الخضار في سوق العبور اليوم 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 15 إلى 17 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر فول أخضر من 15 إلى 30 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 95 جنيهًا.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.
سعر الخضار 
سعر الخضار 

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم 

  1. بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
  2. تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  3. تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
  4. تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.
  5. تراوح سعر بروكلي من 10 إلى 15 جنيها.
سعر الخضار 
سعر الخضار 

أسعار الليمون في سوق العبور

وفيما يخص أسعار الليمون اليوم الجمعة في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 35 جنيهًا إلى 45 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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