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مشاهير العرب - دراما رمضان 2025.. أبطال مسلسل «الغاوي» لـ أحمد مكي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - دراما رمضان 2025.. أبطال مسلسل «الغاوي» لـ أحمد مكي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - دراما رمضان 2025.. أبطال مسلسل «الغاوي» لـ أحمد مكي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 01:15 مساءً - أحمد مكي .. يعود الفنان أحمد مكي بمسلسل «الغاوي ، الذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني القادم 2025، حيث بدأ تصوير مشاهد مسلسل الغاوي، مما جعله في صدارة التريند.

الفنان أحمد مكي في مسلسل الغاوي

بدأ أحمد مكي تصوير أولى مشاهد مسلسله الرمضاني الجديد الغاوي، الذي يشارك به ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويعود مكي من خلاله إلى نوعية الدراما الاجتماعية الجادة بعيدًا عن عالم الكوميديا، إخراج ماندو العدل.

أحمد مكي

تصوير مسلسل الغاوي مع ماندو العدل

من جانبه، أعلن المخرج ماندو العدل عن بداية تصوير أولى مشاهد مسلسل الغاوي للنجم أحمد مكي بعد أشهر من التحضيرات.

الفنان أحمد مكي

ونشر صورة له وهو يرفع كلاكيت التصوير على حسابه الشخصي في فيس بوك، معلقًا: «بسم الله الرحمن الرحيم، مسلسل الغاوي مع أحمد مكي ونجوم كبار، إنتاج تامر مرسي، تأليف محمود زهران وطاهر الكاشف، مدير تصوير أحمد يوسف رمضان 2025 إن شاء الله».

الفنان أحمد مكي

أحداث مسلسل «الغاوي»

تدور أحداث مسلسل «الغاوي» في إطار 15 حلقة، حول شخصية رجل من منطقة شعبية يدعى «شمس»، يجسدها مكي، الذي يتعرض لظلم شديد يغير مسار حياته بشكل جذري، ومع مرور الوقت، يتحول شمس إلى بطل شعبي في نظر أهله وأبناء منطقته، بعد أن يواجه التحديات والضغوطات التي تعرض لها، ليصبح قدوة للكثيرين ضمن أحداث العمل.

أحمد مكي مع طائر يمتلكه

أبطال مسلسل «الغاوي»

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين بجوار أحمد مكي، منهم عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد كمال، أحمد بدير، ولاء الشريف، مطرب المهرجانات كزبرة، بعد نجاحه مؤخرا في فيلم "الحريفة 2"، الذي حقق إيرادات تجاوزت الـ75 مليون جنيه في دور العرض المصرية، ويضم كوكبة من النجوم الشباب مثل نور النبوي وأحمد غزي ونور إيهاب.

احمد مكي

اعتذار هاني سرحان عن عدم استكمال كتابة «الغاوي»

كشف المخرج ماندو العدل، عن مؤلفي مسلسل «الغاوي» بطولة أحمد مكي، وذلك بعد اعتذار هاني سرحان عن عدم استكمال كتابة العمل، المقرر أن يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025.

أحمد مكي

تغيير اسم المسلسل من «عين شمس» إلى «الغاوي»

في وقت سابق، كشف المخرج ماند العدل، عن تغيير اسم المسلسل من «عين شمس» إلى «الغاوي»، وكشف ماندو العدل عن تغيير اسم المسلسل من خلال منشور عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، طلب فيه وجوها جديدة للانضمام للعمل.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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