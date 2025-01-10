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لقاء الأخوة أبناء أبين يجتمعون في القاهرة - أخبار كلمتك

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لقاء الأخوة أبناء أبين يجتمعون في القاهرة - أخبار كلمتك

لقاء الأخوة أبناء أبين يجتمعون في القاهرة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 10 يناير 2025 05:07 مساءً - كلمتك/خاص:

شهدت العاصمة المصرية القاهرة لقاء مميزا جمع عددا من الشخصيات البارزة من أبناء محافظة أبين وذلك بدعوة كريمة من العميد محمد سمغة  الذي أقام مأدبة غداء احتفاء بضيوفه في جو يعكس روح الكرم والضيافة
ضم اللقاء عددا من الشخصيات المؤثرة من بينهم الشيخ حيدرة علي جبران عاقل قبيلة الجعادنة  ونائب رئيس عمليات حزام أبين علي شمباء  والعميد مهدي حنتوش، قائد لواء الساحل، والقيادي في الحزام الأمني مقبل شمباء قائد نقطة أمريدة، بالإضافة الإعلامي رمزي الفضلي والشيخ سامي الشبه، والأستاذ ناصر سمغة، والأستاذ فارس عشري، وعبدالله محمد سمغة.

تخللت المناسبة أحاديث ودية ونقاشات حول قضايا أبناء أبين، مؤكدين على أهمية تعزيز التعاون والترابط بين أبناء المحافظة في الداخل والخارج. وفي ختام اللقاء توجه الوفد إلى زيارة العميد محمد عبدالله شمباء للاطمئنان على صحته، حيث كان اللقاء وديًا وأخويا في أجواء ممطرة أضافت لمسة مميزة على اليوم.
هذا اللقاء يعكس عمق الروابط التي تجمع أبناء أبين، وحرصهم على تقوية العلاقات والمحافظة على روح الأخوة، سواء داخل الوطن أو خارجه، في صورة تجسد قيم الوفاء والتلاحم المجتمعي وتميزت هذه الزيارة بالدفء والمحبة بين الحاضرين، مما يعكس مدى الترابط بين أبناء أبين، حتى في غربتهم، وسعيهم الدائم للحفاظ على قيم التعاون والوفاء التي توارثوها جيلاً بعد جيل.
*رمزي الفضلي

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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