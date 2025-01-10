قيادي حوثي يدلي تصريحات خطيرة عقب ساعات من الهجوم على صنعاء - أخبار كلمتك

أكد القيادي في جماعة الحوثي، محمد علي الحوثي، أن استهداف اليمن بسبب موقفها الداعم لغزة يعزز ثباتها على الموقف الإيماني والأخلاقي، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يمثل شرفًا يتمسك به اليمنيون في مواجهة ما وصفه بـ"الإرهاب والإبادة".

وفي رسالة موجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال الحوثي: "أنتم رموز للجريمة والوحشية المقززة، وتصريحاتكم بعد العمليات الهمجية تعكس إرباكًا واضحًا وقلقًا ظاهرًا".

وأضاف أن هذه الممارسات والتصريحات تحفز اليمنيين على مواصلة مساندتهم للشعب الفلسطيني ولغزة، مؤكدًا: "الموت لك ولكيانك المجرم".