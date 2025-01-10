مسؤول محلي سابق يكشف تفاصيل هامة أثناء فترة إدارته - أخبار كلمتك

كشف سمير اسماعيل مدير صندوق النظافة و التحسين السابق لمدينة تعز تفاصيل هامة عن فترة إدارته .
وقال إسماعيل: فقط للتذكير ولمن يتناول موضوع الصندوق أثناء إدارتي ولمن يواصلني بالخاص للإستفسار
وأضاف :لم يُصرف أي مبلغ ولم أوجه بالصرف لأي مسؤول سواء كان وكيل محافظه أم غيره ، ولم اتلقى اي توجيه بهذا الخصوص سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وحكاية نيابة الأموال غير موجوده على الإطلاق…
وأكمل : ايضا فيما يخص البترول والديزل
فقد كان صرف المحروقات لمعدات وسيارات النظافة لاغير ولم اصرف حتى لتر واحد دون ذالك خلال فترة ادارتي
وأشار :بذلنا قصارى جهدنا في تغيير المظهر العام للمدينة والبدء بأعمال التحسين وعملنا فوق طاقتنا بالتدرج بالأعمال نحو الأفضل واستشعرنا بمهمتنا من خلال مانحمله لمدينتنا ..
وأختتم : فالمهام الوطنية ليست ملكية او محتكره على أحد والتغيير وارد ويبقى التاريخ
0 تعليق