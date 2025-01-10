مسؤول محلي سابق يكشف تفاصيل هامة أثناء فترة إدارته - أخبار كلمتك

كشف سمير اسماعيل مدير صندوق النظافة و التحسين السابق لمدينة تعز تفاصيل هامة عن فترة إدارته .

وقال إسماعيل: فقط للتذكير ولمن يتناول موضوع الصندوق أثناء إدارتي ولمن يواصلني بالخاص للإستفسار

وأضاف :لم يُصرف أي مبلغ ولم أوجه بالصرف لأي مسؤول سواء كان وكيل محافظه أم غيره ، ولم اتلقى اي توجيه بهذا الخصوص سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وحكاية نيابة الأموال غير موجوده على الإطلاق…

وأكمل : ايضا فيما يخص البترول والديزل

فقد كان صرف المحروقات لمعدات وسيارات النظافة لاغير ولم اصرف حتى لتر واحد دون ذالك خلال فترة ادارتي

وأشار :بذلنا قصارى جهدنا في تغيير المظهر العام للمدينة والبدء بأعمال التحسين وعملنا فوق طاقتنا بالتدرج بالأعمال نحو الأفضل واستشعرنا بمهمتنا من خلال مانحمله لمدينتنا ..

وأختتم : فالمهام الوطنية ليست ملكية او محتكره على أحد والتغيير وارد ويبقى التاريخ