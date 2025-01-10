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محمد صالح يتحدث عن ضرورة هذا الأمر ! - أخبار كلمتك

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محمد صالح يتحدث عن ضرورة هذا الأمر ! - أخبار كلمتك

محمد صالح يتحدث عن ضرورة هذا الأمر ! - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 10 يناير 2025 09:12 صباحاً - كلمتك/ خاص

تحدث محمد محمد عبدالله صالح  عن ضرورة توحيد الصفوف بالمرحلة المقبلة .

وقال محمد : ‏وحدة الصف ضرورية في هذه المرحلة، ولا مجال للمهاترات الإعلامية. 

وأضاف :الوطن يحتاج إلى تكاتف الجميع، ومن يمتلك الكلمة الطيبة أو القلم فليكن ذلك في خدمة توحيد الصفوف.
واختتم : فلنوجه جهودنا لدعم رجال الرجال في الميدان ، ولنفرغ طاقاتنا الوطنية هناك .

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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