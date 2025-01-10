محمد صالح يتحدث عن ضرورة هذا الأمر ! - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 10 يناير 2025 09:12 صباحاً - كلمتك/ خاص
وأضاف :الوطن يحتاج إلى تكاتف الجميع، ومن يمتلك الكلمة الطيبة أو القلم فليكن ذلك في خدمة توحيد الصفوف.
تحدث محمد محمد عبدالله صالح عن ضرورة توحيد الصفوف بالمرحلة المقبلة .
وقال محمد : وحدة الصف ضرورية في هذه المرحلة، ولا مجال للمهاترات الإعلامية.
وأضاف :الوطن يحتاج إلى تكاتف الجميع، ومن يمتلك الكلمة الطيبة أو القلم فليكن ذلك في خدمة توحيد الصفوف.
واختتم : فلنوجه جهودنا لدعم رجال الرجال في الميدان ، ولنفرغ طاقاتنا الوطنية هناك .
0 تعليق