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مشاهير العرب - ريهام عبد الغفور تنشر صورة بالذكاء الاصطناعي مع والدها: اللهم بلغه دعائي وسلامي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - ريهام عبد الغفور تنشر صورة بالذكاء الاصطناعي مع والدها: اللهم بلغه دعائي وسلامي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ريهام عبد الغفور تنشر صورة بالذكاء الاصطناعي مع والدها: اللهم بلغه دعائي وسلامي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 02:05 مساءً - تذكرت الفنانة ريهام عبد الغفور، والدها أشرف عبد الغفور، بالتزامن مع انتشار صورة لها رفقة والدها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

وشاركت ريهام عبد الغفور، صورة تجمعها بوالدها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، معلقة: «اللهم بلغ دعائي وسلامي لأبي اللهم بلغه إني ادعوله في كل وقت وحين وأنه ما زال في قلبي، اللهم اعف عنه، اللهم أسقي أبي من كوثر الجنة، اللهم عطر قبره من رائحة الفردوس الأعلى، أسألكم الفاتحة والدعاء».

وفاة أشرف عبد الغفور

ورحل الفنان أشرف عبد الغفور، عن عالمنا الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023، بشكل مفاجئ، إثر تعرضه لحادث سير، حيث اصطدمت به سيارة أخرى وبعدها لفظ أنفاسه الأخيرة.

آخر أعمال ريهام عبد الغفور

جدير بالذكر، أن آخر أعمال ريهام عبد الغفور مشاركتها في مسلسل «ظلم المصطبة» المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، وذلك بالتعاون مع الفنان إياد نصار.

تفاصيل مسلسل ظلم المصطبة

تدور قصة مسلسل ظلم المصطبة في إطار دراما اجتماعية عن العادات والتقاليد والعرف، حيث يناقش المسلسل العادات الظالمة التى يُحكم بها فى الأرياف والأقاليم، والبعيدة عن القانون والشرع فى إطار اجتماعى ملىء بالحكايات المشوقة.

مسلسل ظلم المصطبة من تأليف أحمد فوزى صالح وسيناريو وحوار محمد رجاء وإخراج هانى خليفة وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى وعدد آخر من الفنانين، العمل مكون من 15 حلقة فقط.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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