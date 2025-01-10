المبعوث الأممي يغادر صنعاء والكشف عن آخر التطورات بملف اليمن - أخبار كلمتك

غادر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، العاصمة صنعاء بعد ثلاثة أيام من وصوله إليها لأول مرة منذ مايو 2023، في زيارة شهدت مباحثات مكثفة مع الحوثيين في محاولة لتحقيق اختراق بشأن إطلاق سراح الموظفين المختطفين منذ يونيو الماضي، إلى جانب المحتجزين على ذمة الصراع.

وقال مكتب المبعوث الأممي، في بيان، إن غروندبرغ أجرى خلال زيارته لصنعاء مناقشات مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في جماعة الحوثيين لتجديد المشاركة في العملية السياسية.

وأوضح أن غروندبرغ أكد خلال اجتماعاته على أهمية خفض التصعيد الوطني والإقليمي لتعزيز بيئة مواتية للحوار وحث على ضرورة الاتفاق على إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق إلى الأمام لعملية سياسية لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في جميع أنحاء البلاد.

ولفت البيان إلى أن مناقشات غروندبرغ مع المسؤولين الحوثيين سلطت الضوء على أهمية اتخاذ تدابير لمعالجة التحديات الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستعدادات لوقف إطلاق النار باعتبار ذلك مكونات أساسية لخارطة الطريق والتوصل إلى حل سياسي يلبي تطلعات اليمنيين.

وأضاف أن غروندبرغ حث قيادات الجماعة في جميع مناقشاته على إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية فوراً ودون قيد أو شرط، مؤكداً أن الاعتقالات التعسفية غير مقبولة وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

ونقل المكتب عن غروندبرغ قوله إنه مصمم على حماية التقدم المحرز حتى الآن على خريطة الطريق والتركيز على آفاق السلام في اليمن.

واختتم المبعوث الأممي: "يتعين علينا حماية دور المجتمع المدني والعاملين في المجال الإنساني. فهم يقدمون مساهمات حيوية لتحقيق السلام وإعادة بناء اليمن".