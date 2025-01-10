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حركة حماس تعلق على استهداف صنعاء وتوجه نداء عاجل إلى هؤلاء - أخبار كلمتك

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حركة حماس تعلق على استهداف صنعاء وتوجه نداء عاجل إلى هؤلاء - أخبار كلمتك

حركة حماس تعلق على استهداف صنعاء وتوجه نداء عاجل إلى هؤلاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 10 يناير 2025 05:22 مساءً - كلمتك/خاص

أدانت حركة حماس بأشد العبارات الهجوم الذي شنه التحالف الامريكي البريطاني على صنعاء.

كلمتك تنشر نص البيان كما جاء:

بسم الله الرحمن الرحيم 

ندين بأشد العبارات العدوان الإرهابي المنسّق بين الكيان الصهيوني المحتل والقوات الأمريكية والبريطانية، على الجمهورية اليمنية الشقيقة، والذي استهدف بُنَى مدنيَّة في محافظات عمران والحديدة وصنعاء، ونعده انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي، واعتداء على سيادة اليمن وأمن المنطقة.

إن هذا العدوان الإرهابي على اليمن، يؤكّد الشراكة الأمريكية والبريطانية الكاملة مع الكيان الصهيوني في حرب الإبادة الوحشية المُرتَكَبة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

إن استهداف طائرات العدوان لمحيط ساحة السبعين بالعاصمة اليمنية صنعاء، في وقت احتشاد أبناء الشعب اليمني العزيز للتعبير عن تضامنهم مع إخوانهم في غزة؛ هو جريمة حرب، لإرهاب الشعب اليمني الشقيق، وثنيِه عن قراره إسناد جهود ردع العدوان عن شعبنا الفلسطيني.

نؤكّد في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تضامننا الكامل مع الأحرار في اليمن، من الشعب اليمني العزيز والقوات المسلحة اليمنية والإخوة في أنصار الله، ونثمّن جهودهم المباركة لإسناد شعبنا في قطاع غزة، ونبارك ضرباتهم القوية والمؤثّرة والمستمرة في عمق الكيان الصهيوني، وعمليات التصدي البطولي للعدوان الأمريكي البريطاني.

نوجّه نداءنا إلى أمتنا العربية والإسلامية، من حكومات وجيوش وقوى وأحزاب، إلى التوحّد لمواجهة إرهاب الكيان الصهيوني، والتصدي لعدوانه على شعبنا الفلسطيني، وعلى الشعب اليمني وشعوب المنطقة، واتخاذ خطوات حازمة للتعامل مع التهديدات الوقحة التي يُطلِقها قادة الاحتلال وإعلامه وتستهدف دول المنطقة وشعوبها ووجودها.

حركة المقاومة الإسلامية – حماس
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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