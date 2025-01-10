«الرئيس السيسي»: الدولة تعمل على زيادة المياه المحلاة والمعالجة لمواجهة الفقر المائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 08:16 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تعمل على زيادة المياه المحلاة والمعالجة لمواجهة الفقر المائي.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقده الأكاديمية العسكرية اليوم الجمعة: مهم أوي في المستوى اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، إن احنا نبقى عارفين إن مقومات الدولة هي التي بتحدد قدرة الدولة على تقديم خدمة ومستوى معيشة مناسب للمواطنين».

وتابع الرئيس السيسي: «الموضوع مش مرتبط فقط بإرادة سياسية أو إرادة حكومة فقط، مفيش شك إن مفيش مسؤول على أي مستوى مش عاوز يقدم أفضل حاجة لشعبه، لازم نكون كلنا النقطة دي نبقى منتبهين منها.. ولكن يا ترى الظروف والإمكانيات اللي عندنا تقدر تحقق لنا ولا لا؟، نحدد بعض النقاط اللي مرت على مصر خلال العشر سنين اللي فاتت، وبقول لكم كلكم، لو عاوزين الإجابة تبقى أكثر يسرا ليكم، لو أي حد تعرض لمشكلة، أي بيت تعرض لمشكلة، المشكلة دي بيبقى لها تأثير على البيت دا لفترة».