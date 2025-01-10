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قيادي في الانتقالي يكشف عن واقع مأساوي يعيشه الجنوب - أخبار كلمتك

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قيادي في الانتقالي يكشف عن واقع مأساوي يعيشه الجنوب - أخبار كلمتك

قيادي في الانتقالي يكشف عن واقع مأساوي يعيشه الجنوب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 10 يناير 2025 07:52 مساءً - كلمتك/خاص

أكد القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، أحمد عقيل باراس، أن أي مشروع سياسي، سواء كان جنوبياً أو يمنياً، لا يراعي مصالح الشعب ولا يثمر عن توفير الخدمات الأساسية، يُعتبر مشروعاً ناقصاً.

وأشار باراس في تصريح له إلى أن العجز المستمر عن حل قضايا حيوية مثل استقرار الكهرباء على مدى عشر سنوات، حتى في حدها الأدنى، سواء في العاصمة الأبدية أو المؤقتة، يعكس إخفاقاً كبيراً.

وأضاف: "الإفراط في سقف توقعاتنا من مثل هذه المشاريع يصبح ضرباً من العبث، وتحقيق أهدافنا الكبرى في ظل هذا الأداء يصبح حلماً بعيد المنال".

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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