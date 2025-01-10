قيادي في الانتقالي يكشف عن واقع مأساوي يعيشه الجنوب - أخبار كلمتك

أكد القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، أحمد عقيل باراس، أن أي مشروع سياسي، سواء كان جنوبياً أو يمنياً، لا يراعي مصالح الشعب ولا يثمر عن توفير الخدمات الأساسية، يُعتبر مشروعاً ناقصاً.

وأشار باراس في تصريح له إلى أن العجز المستمر عن حل قضايا حيوية مثل استقرار الكهرباء على مدى عشر سنوات، حتى في حدها الأدنى، سواء في العاصمة الأبدية أو المؤقتة، يعكس إخفاقاً كبيراً.

وأضاف: "الإفراط في سقف توقعاتنا من مثل هذه المشاريع يصبح ضرباً من العبث، وتحقيق أهدافنا الكبرى في ظل هذا الأداء يصبح حلماً بعيد المنال".