عاجل: بريطانيا وأمريكا تنفيان تورطهما في هجوم اليوم (صدمة) - أخبار كلمتك

نشرت مجلة نيوزويك الأمريكية تصريحات لمسؤولين بريطانيين وأمريكيين ينفون أي تورط مباشر في الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت اليمن مؤخراً.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية للمجلة أن "بريطانيا لم تكن متورطة في الهجمات الإسرائيلية على اليمن"، في رد على التقارير التي تحدثت عن مشاركة قوى دولية في العمليات.

وفي السياق نفسه، نقلت المجلة عن مسؤول دفاعي أمريكي قوله: "نحن على علم بالتقارير عن الضربات في اليمن والرسائل التي يزعم أن المسؤولين الإسرائيليين أرسلوها. ومع ذلك، يمكننا أن نؤكد أن الولايات المتحدة لم تشارك في أي ضربات حديثة اليوم".