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تصريح جديد للصحفية غدير الشرعبي بشان مقتل والدها - أخبار كلمتك

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تصريح جديد للصحفية غدير الشرعبي بشان مقتل والدها - أخبار كلمتك

تصريح جديد للصحفية غدير الشرعبي بشان مقتل والدها - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 10 يناير 2025 01:17 صباحاً - كلمتك/خاص:

قالت الصحفي غدير الشرعبي:11 يوم منذ مقتل والدي ،11 يوم والقاتل المجرم وليد شلعه حُر، 
أنا على ثقة تامة بـ فخامة الرئيس د/ رشاد محمد العليمي 
وبـ محافظ تعز والأجهزة الأمنية ،
وفي مشائخ اللجنة المجتمعية على رأسهم الشيخ مارش عبدالجليل،

واضاف:أعلم أنكم تسعون جاهدين للقبض على القاتل،
وتتابعون القضية أولاً بـ أول،ولكن طال الأمر،ووالدي لا يزال في الثلاجة، باردًا دون دفن،

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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