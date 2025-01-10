تصريح جديد للصحفية غدير الشرعبي بشان مقتل والدها - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 10 يناير 2025 01:17 صباحاً - كلمتك/خاص:
قالت الصحفي غدير الشرعبي:11 يوم منذ مقتل والدي ،11 يوم والقاتل المجرم وليد شلعه حُر،
واضاف:أعلم أنكم تسعون جاهدين للقبض على القاتل،
قالت الصحفي غدير الشرعبي:11 يوم منذ مقتل والدي ،11 يوم والقاتل المجرم وليد شلعه حُر،
أنا على ثقة تامة بـ فخامة الرئيس د/ رشاد محمد العليمي
وبـ محافظ تعز والأجهزة الأمنية ،
وفي مشائخ اللجنة المجتمعية على رأسهم الشيخ مارش عبدالجليل،
واضاف:أعلم أنكم تسعون جاهدين للقبض على القاتل،
وتتابعون القضية أولاً بـ أول،ولكن طال الأمر،ووالدي لا يزال في الثلاجة، باردًا دون دفن،
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