تصريح جديد للصحفية غدير الشرعبي بشان مقتل والدها - أخبار كلمتك

قالت الصحفي غدير الشرعبي:11 يوم منذ مقتل والدي ،11 يوم والقاتل المجرم وليد شلعه حُر،

أنا على ثقة تامة بـ فخامة الرئيس د/ رشاد محمد العليمي

وبـ محافظ تعز والأجهزة الأمنية ،

وفي مشائخ اللجنة المجتمعية على رأسهم الشيخ مارش عبدالجليل،

واضاف:أعلم أنكم تسعون جاهدين للقبض على القاتل،

وتتابعون القضية أولاً بـ أول،ولكن طال الأمر،ووالدي لا يزال في الثلاجة، باردًا دون دفن،