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الرياضة - 09:00 - سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 10 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:00 - سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 10 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:00 - سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 10 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 09:00 صباحاً - سعر الدولار في مصر.. استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك مصر العاملة، صباح اليوم الجمعة 10 يناير 2025، مقارنةً بآخر تحديث سجله مؤشر شاشات البنوك، فسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.67 جنيه للبيع، و50.53 جنيه للشراء.

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، تحديثًا مستمرًّا لـ سعر الدولار في مصر، ضمن خدمة يقدمها الموقع بشكل مستمر في مجالات متعددة، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــــا.

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار اليوم الجمعة 10 يناير 2025
سعر الدولار بيع شراء
سعر الدولار في البنك المركزي 50.64 جنيه 50.51 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر 50.61 جنيه 50.51 جنيه
سعر الدولار في البنك الأهلي 50.61 جنيه 50.51 جنيه
سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.61 جنيه 50.51 جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.61 جنيه 50.51 جنيه
سعر الدولار في بنك البركة 50.61 جنيه 50.51 جنيه
سعر الدولار في المصرف المتحد 50.61 جنيه 50.51 جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 50.62 جنيه 50.52 جنيه
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 50.61 جنيه 50.51 جنيه

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 10 يناير

سعر الدولار في البنك المركزي

- 50.64 جنيه للبيع.

- 50.51 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

- 50.61 جنيه للبيع.

- 50.51 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي

- 50.61 جنيه للبيع.

- 50.51 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- 50.61 جنيه للبيع.

- 50.51 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 50.61 جنيه للبيع.

- 50.51 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك البركة

- 50.61 جنيه للبيع.

- 50.51 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد

- 50.61 جنيه للبيع.

- 50.51 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- 50.62 جنيه للبيع.

- 50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

- 50.61 جنيه للبيع.

- 50.51 جنيه للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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