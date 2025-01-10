إيزاك لاعب شهر ديسمبر في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 01:24 مساءً - فاز ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل بجائزة لاعب شهر ديسمبر عن الدوري الإنجليزي وتفوق إيزاك على محمد صلاح هداف الدوري والمتوج بالجائزة عن شهر نوفمبر الماضي.

وتأجل الإنجاز التاريخي لصلاح الذي يحتاج للفوز بجائزة لاعب الشهر مرة أخرى ليعادل سيرخيو أجويرو وهاري كين الأكثر تتويجا بها برصيد 7 مرات.

وتواجد أيضا في القائمة التي ترشحت لجائزة أفضل لاعب كول بالمر (تشيلسي)، ومورجان جيبس وايت (نونتجهام فورست)، وأنتوني روبنسون (فولام)، وديان هويسين (بورنموث).

وشارك محمد صلاح نجم ليفربول في شهر ديسمبر في 6 مباريات سجل خلالها 7 أهداف وصنع 7 خلال الشهر الماضي.

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