محافظ دمشق عن حادث المسجد الأموي: لن يمر مرور الكرام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 04:55 مساءً - أكد محافظ دمشق ماهر مروان، أن حادث التدافع في المسجد الأموي بالعاصمة السورية، لن يمر من دون محاسبة المقصرين.

تفاصيل الحادث وأسبابه

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مروان قوله: "نحن نتابع مع وزارة الداخلية مجريات التحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث وأسبابه، وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسئولين عن وقوعه".

وأعلن المحافظ "تحمل كامل المسئولية عما حدث في الجامع الأموي، ونعمل على اتخاذ تدابير عاجلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في الأماكن العامة مستقبلًا".

وتقدم مروان بتعازيه لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء لجميع المصابين.

وقبل وقت سابق، أعلن الدفاع المدني السوري، اليوم الجمعة، مقتل 3 أشخاص وتسجيل عدد من الإصابات في حادث تدافع في المسجد الأموي في العاصمة السورية دمشق.

وقال الدفاع المدني إن الحادث أدى إلى وفاة 3 نساء وإصابة 5 أطفال بكسور ورضوض شديدة إلى جانب إغماءات.

وأوضح أن الحادث جرى بالتزامن مع ازدحام شديد لوجود فعالية نظمها مدنيون داخل المسجد الأموي.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحادث التدافع وجموع المصلين داخل المسجد وهم يحاولن إجلاء المصابين.

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